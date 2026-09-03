Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk gol alarmı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım, sadece 6 kez mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rekabette 40'ı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 45 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.
Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.
Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.
Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.
Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.
Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.
Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.
Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-BJK)
|İlk Gol
|03.11.2007
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-1
|Bobo (BJK)
|29.03.2008
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-1
|Alex (FB)
|29.11.2008
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-1
|Selçuk Şahin (FB)
|03.05.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-1
|Güiza (FB)
|13.05.2009
|İzmir Atatürk
|Türkiye Kupası
|2-4
|Yusuf Şimşek (BJK)
|02.08.2009
|Atatürk Olimpiyat
|TFF Süper Kupa
|2-0
|Alex (FB)
|21.11.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|0-3
|Fink (BJK)
|18.04.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-0
|Alex (FB)
|19.09.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-1
|Niang (FB)
|20.02.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|4-2
|Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
|27.10.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-2
|Simao (BJK)
|05.02.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-0
|Yobo (FB)
|29.04.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|2-1
|Egemen Korkmaz (BJK)
|03.05.2012
|BJK İnönü
|Süper Lig
|0-1
|Almeida (BJK)
|07.10.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3-0
|Sow (FB)
|03.03.2013
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-3
|Sow (FB)
|30.11.2013
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3-3
|Olcay Şahan (BJK)
|20.04.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|1-1
|Sow (FB)
|02.11.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|2-0
|Emenike (FB)
|22.03.2015
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-0
|Sow (FB)
|27.09.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|2-3
|Kjaer (FB-Kendi kalesine)
|29.02.2016
|Ülker
|Süper Lig
|2-0
|Volkan Şen (FB)
|03.12.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|—
|05.02.2017
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|1-0
|Van Persie (FB)
|11.05.2017
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Aboubakar (BJK)
|23.09.2017
|Ülker
|Süper Lig
|2-1
|Guiliano (FB)
|25.02.2018
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-3
|Fernandao (FB)
|01.03.2018
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|2-2
|Negredo (BJK)
|24.09.2018
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Babel (BJK)
|25.02.2019
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-3
|Gökhan Gönül (BJK)
|22.12.2019
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|Kruse (FB)
|19.07.2020
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-2
|Vida (BJK)
|29.11.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-4
|Aboubakar (BJK)
|21.03.2021
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Vida (BJK)
|19.12.2021
|Ülker
|Süper Lig
|2-2
|Mesut Özil (FB)
|08.05.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Novak (FB)
|02.10.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-0
|—
|02.04.2023
|Ülker
|Süper Lig
|2-4
|Valencia (FB)
|09.12.2023
|Tüpraş
|Süper Lig
|3-1
|Dzeko (FB)
|27.04.2024
|Ülker
|Süper Lig
|2-1
|Batshuayi (FB)
|07.12.2024
|Tüpraş
|Süper Lig
|0-1
|Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
|04.05.2025
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|Gedson Fernandes (BJK)
|02.11.2025
|Tüpraş
|Süper Lig
|3-2
|El Bilal Toure (BJK)
|23.12.2025
|Chobani
|Türkiye Kupası
|1-2
|Vaclav Cerny (BJK)
|05.04.2026
|Chobani
|Süper Lig
|1-0
|Kerem Aktürkoğlu (FB)