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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk gol alarmı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım, yalnızca 6 kez mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda öne geçen ekip 26 galibiyet ve 13 beraberlik aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk gol alarmı
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki son 45 maçta ilk golü atan takım, sadece 6 kez mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rekabette 40'ı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 45 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 6 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 26 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Beşiktaş 3. dakikada Bobo ile öne geçse de Fenerbahçe, Devid de Souza ve Semih Şentürk'ün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-2012 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-2013 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.





Ligde 2022-2023 sezonunda oynanan ve rekabette tarihe geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş 2-0 öne geçse de 10 kişi kaldıktan sonra rakibine 3-2 kaybetti.

Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 45 karşılaşmada Fenerbahçe 24, Beşiktaş 19 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 19 karşılaşmadan 9'unu kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken 3 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 17'sini kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

TarihStatOrganizasyonSonuç (FB-BJK)İlk Gol
03.11.2007 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-1 Bobo (BJK)
29.03.2008 BJK İnönü Süper Lig 2-1 Alex (FB)
29.11.2008 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-1 Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009 BJK İnönü Süper Lig 2-1 Güiza (FB)
13.05.2009 İzmir Atatürk Türkiye Kupası 2-4 Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009 Atatürk Olimpiyat TFF Süper Kupa 2-0 Alex (FB)
21.11.2009 BJK İnönü Süper Lig 0-3 Fink (BJK)
18.04.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 Alex (FB)
19.09.2010 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 Niang (FB)
20.02.2011 BJK İnönü Süper Lig 4-2 Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
27.10.2011 BJK İnönü Süper Lig 2-2 Simao (BJK)
05.02.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-0 Yobo (FB)
29.04.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 2-1 Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012 BJK İnönü Süper Lig 0-1 Almeida (BJK)
07.10.2012 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-0 Sow (FB)
03.03.2013 BJK İnönü Süper Lig 2-3 Sow (FB)
30.11.2013 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 3-3 Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 1-1 Sow (FB)
02.11.2014 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2-0 Emenike (FB)
22.03.2015 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0 Sow (FB)
27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 2-3 Kjaer (FB-Kendi kalesine)
29.02.2016 Ülker Süper Lig 2-0 Volkan Şen (FB)
03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0
05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 1-0 Van Persie (FB)
11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Aboubakar (BJK)
23.09.2017 Ülker Süper Lig 2-1 Guiliano (FB)
25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 1-3 Fernandao (FB)
01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Negredo (BJK)
24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Babel (BJK)
25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019 Ülker Süper Lig 3-1 Kruse (FB)
19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 0-2 Vida (BJK)
29.11.2020 Ülker Süper Lig 3-4 Aboubakar (BJK)
21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vida (BJK)
19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB)
08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Novak (FB)
02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0
02.04.2023 Ülker Süper Lig 2-4 Valencia (FB)
09.12.2023 Tüpraş Süper Lig 3-1 Dzeko (FB)
27.04.2024 Ülker Süper Lig 2-1 Batshuayi (FB)
07.12.2024 Tüpraş Süper Lig 0-1 Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
04.05.2025 Ülker Süper Lig 1-0 Gedson Fernandes (BJK)
02.11.2025 Tüpraş Süper Lig 3-2 El Bilal Toure (BJK)
23.12.2025 Chobani Türkiye Kupası 1-2 Vaclav Cerny (BJK)
05.04.2026 Chobani Süper Lig 1-0 Kerem Aktürkoğlu (FB)
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