Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti. Nijeryalı santrfor, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlarken rakip kaleye toplam 15 şut gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Osimhen'in tek başına çektiği 15 şut, Fenerbahçe ile Kocaelispor'un toplam şut sayısına eşit oldu. Galatasaraylı golcü, bu istatistikte 15 takımı da geride bıraktı.
15 TAKIMI GERİDE BIRAKTI
Osimhen'in şut sayısı; Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 12, Çorum ile Eyüpspor'un 11, Rizespor ve Konyaspor'un 10, Göztepe'nin ise 9 şutluk performansının üzerinde yer aldı.
Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşısındaki 1 gol, 1 asist ve 15 şutluk performansıyla Galatasaray'ın hücumunda öne çıkan isim oldu.
15 TAKIMI GERİDE BIRAKTI
Osimhen'in şut sayısı; Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 12, Çorum ile Eyüpspor'un 11, Rizespor ve Konyaspor'un 10, Göztepe'nin ise 9 şutluk performansının üzerinde yer aldı.
Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşısındaki 1 gol, 1 asist ve 15 şutluk performansıyla Galatasaray'ın hücumunda öne çıkan isim oldu.