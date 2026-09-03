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Osimhen tek başına fark yarattı

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasını 1 gol ve 1 asistle tamamlarken 15 şut çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Eylül 2026 11:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen tek başına fark yarattı
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Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti. Nijeryalı santrfor, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlarken rakip kaleye toplam 15 şut gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Osimhen'in tek başına çektiği 15 şut, Fenerbahçe ile Kocaelispor'un toplam şut sayısına eşit oldu. Galatasaraylı golcü, bu istatistikte 15 takımı da geride bıraktı.

15 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Osimhen'in şut sayısı; Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 12, Çorum ile Eyüpspor'un 11, Rizespor ve Konyaspor'un 10, Göztepe'nin ise 9 şutluk performansının üzerinde yer aldı.

Nijeryalı futbolcu, Göztepe karşısındaki 1 gol, 1 asist ve 15 şutluk performansıyla Galatasaray'ın hücumunda öne çıkan isim oldu.



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