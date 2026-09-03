Süper Lig'de 4. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, 4 Eylül Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
SEZONUN İLK DERBİSİ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
4 EYLÜL CUMA
20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 EYLÜL PAZAR
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
SEZONUN İLK DERBİSİ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
4 EYLÜL CUMA
20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
5 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)
6 EYLÜL PAZAR
17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)
7 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)