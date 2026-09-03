03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
17:00
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
20:00
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
19:00
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
19:00
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

Süper Lig'de 4. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın perdesi 4 Eylül Cuma günü Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla açılacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 11:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 4. hafta başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta, 4 Eylül Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış mücadelesinde Başakşehir, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

SEZONUN İLK DERBİSİ FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Chobani Stadı'nda 5 Eylül Cumartesi günü yapılacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

4 EYLÜL CUMA



Galatasaray


20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 EYLÜL PAZAR

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.