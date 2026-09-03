Fatih Karagümrük son nefeste 1 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İlk yarıda gol sesi çıkmazken Kayserispor, 53. dakikada Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'e beraberliği getiren gol ise 90+6. dakikada Davide Biraschi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 10 puanla 3. sırada, Fatih Karagümrük ise 8 puanla 9. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Siopis (Dk. 84 Doh), Robin Yalçın (Dk. 57 Cenk Tosun), Verde (Dk. 46 Tiago Çukur), Emre Akbaba, Traore, Pesic
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Radu), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 68 Fethi Özer), Benhur Keser (Dk. 69 Camara), Hasani (Dk. 28 Dulca), Seferi (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Moreno
Goller: Dk. 53 Seferi (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+6 Biraschi (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 66 Siopis, Dk. 72 Atınç Nukan (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 66 Semih Güler, Dk. 86 Talha Sarıarslan, Dk. 88 Camara, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Metro Holding Kayserispor)
İlk yarıda gol sesi çıkmazken Kayserispor, 53. dakikada Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'e beraberliği getiren gol ise 90+6. dakikada Davide Biraschi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 10 puanla 3. sırada, Fatih Karagümrük ise 8 puanla 9. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Siopis (Dk. 84 Doh), Robin Yalçın (Dk. 57 Cenk Tosun), Verde (Dk. 46 Tiago Çukur), Emre Akbaba, Traore, Pesic
Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Radu), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 68 Fethi Özer), Benhur Keser (Dk. 69 Camara), Hasani (Dk. 28 Dulca), Seferi (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Moreno
Goller: Dk. 53 Seferi (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+6 Biraschi (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 66 Siopis, Dk. 72 Atınç Nukan (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 66 Semih Güler, Dk. 86 Talha Sarıarslan, Dk. 88 Camara, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Metro Holding Kayserispor)