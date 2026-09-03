02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
0-2
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
1-1
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
2-2
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
0-3
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
0-1
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
5-1
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
2-0
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
2-1
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
1-1
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
1-1
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
1-4

Fatih Karagümrük son nefeste 1 puanı aldı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük'ün Kayserispor'u konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Karagümrük son nefeste 1 puanı aldı!
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken Kayserispor, 53. dakikada Taulant Seferi ile 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük'e beraberliği getiren gol ise 90+6. dakikada Davide Biraschi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 10 puanla 3. sırada, Fatih Karagümrük ise 8 puanla 9. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, Batman Petrolspor'a konuk olacak. Kayserispor ise deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Siopis (Dk. 84 Doh), Robin Yalçın (Dk. 57 Cenk Tosun), Verde (Dk. 46 Tiago Çukur), Emre Akbaba, Traore, Pesic

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 46 Radu), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 68 Fethi Özer), Benhur Keser (Dk. 69 Camara), Hasani (Dk. 28 Dulca), Seferi (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Moreno

Goller: Dk. 53 Seferi (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+6 Biraschi (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 66 Siopis, Dk. 72 Atınç Nukan (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 66 Semih Güler, Dk. 86 Talha Sarıarslan, Dk. 88 Camara, Dk. 90+2 Gökhan Değirmenci (Metro Holding Kayserispor)

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