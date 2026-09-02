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Beşiktaş, Leo Pereira transferinde sona yaklaştı

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı listesinin ilk sırasına aldı. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki savunmacı için teklifini 15 milyon Euro'ya yükselttiği, Brezilya ekibinin ise 18 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 15:49
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Leo Pereira transferinde sona yaklaştı
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Yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic, Trossard, Nübel ve Miretti gibi yıldız isimleri transfer eden Beşiktaş'ta çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orta saha ve stoper hattına da yeni bir ekleme yapmayı isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın bir süredir talip olduğu deneyimli yıldızda yeni bir gelişme meydana geldi.

LEO PEREIRA GELİŞMESİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, rotayı Flamengo forması giyen Leo Pereira'ya çevirdi.

Siyah-beyazlıların, 30 yaşındaki futbolcuyu stoper transferi için ilk sıraya aldığı ifade edildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR





1.89 boyundaki Brezilyalı savunmacı için iki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü vurgulandı.

Gelinen noktada, tecrübeli yıldız için Flamengo'nun 18 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ EL YÜKSELTTİ

Beşiktaş yönetimini ise teklifini yukarı çekerek 15 milyon Euro seviyesine çıktığı konuşuluyor.

Siyah-beyazlıların aradaki 3 milyon Euro'luk aşağı çekerek transfere nokta koymak istediği gelen haberler arasında.

2025-2026 sezonunda 35 maça çıkan Leo Pereira, 3 gol 1 asist kaydetti. Pereira'nın Brezilya Milli Takımı kariyerinde ise 7 maçı bulunuyor.

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