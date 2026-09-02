Galatasaray yine 3. haftada zirvede

Süper Lig'e üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, 2026-27 sezonunun 3. haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar açısından 3. haftanın ayrı bir anlamı bulunuyor. Galatasaray, son iki sezonda da aynı haftada zirveye çıkmış ve sezon sonuna kadar liderliği bırakmamıştı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 25. ve 26. şampiyonluklarını bu şekilde kazanırken yeni sezonda da 3. hafta itibarıyla liderliğe yükseldi.
75 HAFTANIN 69'UNDA LİDER
Galatasaray, son üç sezonda oynanan toplam 75 haftanın 69'unu lider tamamladı.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte yüzde 92'lik liderlik oranına ulaştı.
2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a, 2025-26 sezonunda ise kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, 2026-27 sezonunda da 3. haftada liderliği aldı.
İLK İKİ HAFTADA ZİRVEDE DEĞİLDİ
Yeni sezonun ilk haftasını Amed Sportif, ikinci haftasını ise Gençlerbirliği lider tamamladı.
Galatasaray ise 3. haftada zirveye yükseldi.
Kaynakta ayrıca Fenerbahçe'nin son üç sezonda hiçbir haftayı lider tamamlayamadığı belirtildi.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, 25. ve 26. şampiyonluklarını bu şekilde kazanırken yeni sezonda da 3. hafta itibarıyla liderliğe yükseldi.
75 HAFTANIN 69'UNDA LİDER
Galatasaray, son üç sezonda oynanan toplam 75 haftanın 69'unu lider tamamladı.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte yüzde 92'lik liderlik oranına ulaştı.
2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a, 2025-26 sezonunda ise kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, 2026-27 sezonunda da 3. haftada liderliği aldı.
İLK İKİ HAFTADA ZİRVEDE DEĞİLDİ
Yeni sezonun ilk haftasını Amed Sportif, ikinci haftasını ise Gençlerbirliği lider tamamladı.
Galatasaray ise 3. haftada zirveye yükseldi.
Kaynakta ayrıca Fenerbahçe'nin son üç sezonda hiçbir haftayı lider tamamlayamadığı belirtildi.