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Enzo Fernandez, Manchester City'de!

Manchester City, Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'i 145 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Arjantinli yıldız, Premier Lig tarihinin rekor transferlerinden birine imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 02:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Enzo Fernandez, Manchester City'de!
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Manchester City, Chelsea forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in transferini resmen açıkladı. İki kulüp arasındaki anlaşmanın ardından 25 yaşındaki futbolcu, kariyerine Manchester City'de devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PREMIER LİG'DE REKOR TRANSFER

Manchester City, Enzo Fernandez için Chelsea'ye 145 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transfer, Premier Lig tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

Fernandez'in transferi, Liverpool'un geçtiğimiz yaz Alexander Isak için Newcastle United'a ödediği 125 milyon sterlinlik bedeli geride bıraktı.

CHELSEA'YE 125 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Chelsea, Enzo Fernandez'i Şubat 2023'te Benfica'dan yaklaşık 125 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Arjantinli futbolcunun Londra ekibinden ayrılmasıyla Chelsea, yaptığı yatırımın üzerinde bir bonservis geliri elde etmiş oldu.

CHELSEA'DE 97 MAÇ

Fernandez, Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 97 karşılaşmaya çıktı. Arjantinli orta saha oyuncusu bu maçlarda 19 gol ve 16 asist kaydetti.

 

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