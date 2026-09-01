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Göztepe'de Amin Cherni, Nantes'a kiralandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Amin Cherni, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiraladağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe'de Amin Cherni, Nantes'a kiralandı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Amin Cherni, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştır. Başarılar Cherni." denildi.

25 yaşındaki Tunus Milli Takımı oyuncusu, geçen sezon başında sarı-kırmızılı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.





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