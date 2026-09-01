Jason Kidd, Dallas Mavericks'ten sürpriz biçimde ayrılmasının ardından NBA'de yeni bir başantrenörlük görevine açık olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen NBA House Philippines 2026 etkinliği sırasında Rappler'a konuşan Kidd, şu anda önceliğinin ailesiyle vakit geçirmek olduğunu söyledi. Bununla birlikte 53 yaşındaki çalıştırıcı, koçluğa duyduğu ilgiyi kaybetmediğini vurguladı:
"Koçluğu sevdiğimi düşünüyorum. Oyuncuların gelişimini izlemeyi seviyorum. Kazanmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum."
"Belki gelecekte bir yerde yeniden koçluk yapmaya asla hayır demem. Ancak şu anda evdeyim ve ailemle geçirdiğim zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum."
Kidd ile Mavericks'in yolları yaz döneminin başlarında karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı.
Bu karar, Masai Ujiri'nin kulübün yeni başkanı olarak Dallas yönetimini devralmasının ardından gelmişti. Mavericks, Kidd'in yerine başantrenörlük görevine Dusty May'i getirdi.
Dallas'ı beş sezon boyunca çalıştıran Kidd, bu dönemde 205 galibiyet ve 205 mağlubiyetlik derece elde etti. Luka Doncic liderliğindeki Mavericks'i 2024 NBA Finalleri'ne taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, seriyi beş maçta Boston Celtics'e kaybetmişti.
Sloven yıldızın beklenmedik takasının ardından Kidd ve Mavericks, son iki sezonda rekabetçi kalmakta zorlandı. Dallas, Kidd'in takımdaki son sezonunu yalnızca 26 galibiyetle tamamladı.
Kidd, 2021 yılında Mavericks'in başına geçmeden önce iki sezon Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Hall of Fame üyesinin daha önce Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks'ta da başantrenörlük deneyimleri bulunuyor.
Gelecekte yeniden bir takım çalıştırmaya açık olan Kidd, şu anda daha önce birlikte çalıştığı oyunculara tecrübelerini aktararak basketbolun içinde kalmaya devam ettiğini söyledi.
Kidd, Jalen Brunson ve Giannis Antetokounmpo ile sürekli iletişim hâlinde olduğunu açıkladı.
Brunson'ı 2021-22 sezonunda Dallas'ta çalıştıran Kidd, yıldız oyun kurucunun gelişim sürecinde önemli rol oynadı. Son NBA Finalleri MVP'si Brunson, gelecek sezon Knicks'i üst üste ikinci şampiyonluğuna taşımaya çalışacak.
Kidd, Milwaukee'de birlikte çalıştığı Antetokounmpo'nun da ligin en büyük yıldızlarından birine dönüşmesinde önemli pay sahibi olmuştu. Yunan yıldız, Miami Heat'e katılarak kariyerinde yeni bir döneme başladı.
Kidd, aktif olarak takım çalıştırmadığı bu süreçteki rolünü şöyle anlattı:
"Maçları izliyor ve koçluk tarafından başkalarına nasıl yardımcı olabileceğime bakıyorum. Jalen Brunson ve Giannis Antetokounmpo ile sürekli konuşuyorum. Şu anda takım çalıştırmadığım için farklı oyunculara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum."
"Koçluğu sevdiğimi düşünüyorum. Oyuncuların gelişimini izlemeyi seviyorum. Kazanmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum."
"Belki gelecekte bir yerde yeniden koçluk yapmaya asla hayır demem. Ancak şu anda evdeyim ve ailemle geçirdiğim zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum."
Kidd ile Mavericks'in yolları yaz döneminin başlarında karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı.
Bu karar, Masai Ujiri'nin kulübün yeni başkanı olarak Dallas yönetimini devralmasının ardından gelmişti. Mavericks, Kidd'in yerine başantrenörlük görevine Dusty May'i getirdi.
Dallas'ı beş sezon boyunca çalıştıran Kidd, bu dönemde 205 galibiyet ve 205 mağlubiyetlik derece elde etti. Luka Doncic liderliğindeki Mavericks'i 2024 NBA Finalleri'ne taşıyan tecrübeli çalıştırıcı, seriyi beş maçta Boston Celtics'e kaybetmişti.
Sloven yıldızın beklenmedik takasının ardından Kidd ve Mavericks, son iki sezonda rekabetçi kalmakta zorlandı. Dallas, Kidd'in takımdaki son sezonunu yalnızca 26 galibiyetle tamamladı.
Kidd, 2021 yılında Mavericks'in başına geçmeden önce iki sezon Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Hall of Fame üyesinin daha önce Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks'ta da başantrenörlük deneyimleri bulunuyor.
Gelecekte yeniden bir takım çalıştırmaya açık olan Kidd, şu anda daha önce birlikte çalıştığı oyunculara tecrübelerini aktararak basketbolun içinde kalmaya devam ettiğini söyledi.
Kidd, Jalen Brunson ve Giannis Antetokounmpo ile sürekli iletişim hâlinde olduğunu açıkladı.
Brunson'ı 2021-22 sezonunda Dallas'ta çalıştıran Kidd, yıldız oyun kurucunun gelişim sürecinde önemli rol oynadı. Son NBA Finalleri MVP'si Brunson, gelecek sezon Knicks'i üst üste ikinci şampiyonluğuna taşımaya çalışacak.
Kidd, Milwaukee'de birlikte çalıştığı Antetokounmpo'nun da ligin en büyük yıldızlarından birine dönüşmesinde önemli pay sahibi olmuştu. Yunan yıldız, Miami Heat'e katılarak kariyerinde yeni bir döneme başladı.
Kidd, aktif olarak takım çalıştırmadığı bu süreçteki rolünü şöyle anlattı:
"Maçları izliyor ve koçluk tarafından başkalarına nasıl yardımcı olabileceğime bakıyorum. Jalen Brunson ve Giannis Antetokounmpo ile sürekli konuşuyorum. Şu anda takım çalıştırmadığım için farklı oyunculara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum."