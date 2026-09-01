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Karim Benzema futbola veda ediyor

Real Madrid'in efsane isimlerinden Karim Benzema'nın kariyerinde yeni bir dönemeç yaşandı. Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Fransız yıldızın sözleşmesini feshettiği ve geleceğiyle ilgili iki seçeneği değerlendirdiği öne sürüldü.

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calendar 01 Eylül 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Karim Benzema futbola veda ediyor
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Futbol dünyasında son yıllarda Real Madrid'in önemli yıldızları birer birer kariyerlerinin sonuna yaklaşırken, Karim Benzema cephesinden de dikkat çeken bir gelişme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'a giden Benzema, Al-Ittihad macerasının ardından Şubat ayında Al Hilal'e transfer olmuştu. Fransız golcü, Al Hilal formasıyla çıktığı 13 resmi karşılaşmada 10 gol kaydetmesine rağmen yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle düzenli olarak sahada kalmakta zorlandı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Benzema, Al Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla ve hemen geçerli olacak şekilde sona erdirdi.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Benzema'nın bundan sonraki kariyeri için iki ihtimal üzerinde durduğu belirtiliyor.

38 yaşındaki futbolcunun ya Suudi Arabistan'da üçüncü bir kulüple anlaşarak futbol hayatına devam edeceği ya da aktif kariyerine nokta koyacağını açıklayacağı ifade edildi.

Benzema cephesinde Avrupa'ya geri dönüş seçeneğinin ise gündemde olmadığı aktarıldı.

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