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Beşiktaş'ın transferde rakibi Acun Ilıcalı

Beşiktaş, Benfica forması giyen Richard Rios'u satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transfer girişiminde Hull City de bonservisli transfer planıyla devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 09:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın transferde rakibi Acun Ilıcalı
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Beşiktaş, Benfica forması giyen Richard Rios'un transferi için temaslarını sıklaştırdı. Kolombiyalı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlılara Hull City rakip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HULL CITY BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Beşiktaş'ın Rios'un kiralık transferi konusunda Benfica ile yürüttüğü görüşmeler, Hull City'nin sürece dahil olmasıyla sekteye uğradı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Richard Rios'u bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PAZARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar ise Richard Rios için masadaki pazarlıklarını sürdürüyor.

Rios, geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken 6 asistlik katkı sağladı.





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