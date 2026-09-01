Beşiktaş, Benfica forması giyen Richard Rios'un transferi için temaslarını sıklaştırdı. Kolombiyalı orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlılara Hull City rakip oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HULL CITY BONSERVİSİYLE İSTİYOR
Beşiktaş'ın Rios'un kiralık transferi konusunda Benfica ile yürüttüğü görüşmeler, Hull City'nin sürece dahil olmasıyla sekteye uğradı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Richard Rios'u bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ PAZARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Siyah-beyazlılar ise Richard Rios için masadaki pazarlıklarını sürdürüyor.
Rios, geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken 6 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ın Rios'un kiralık transferi konusunda Benfica ile yürüttüğü görüşmeler, Hull City'nin sürece dahil olmasıyla sekteye uğradı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Richard Rios'u bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ PAZARLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Siyah-beyazlılar ise Richard Rios için masadaki pazarlıklarını sürdürüyor.
Rios, geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giyerken 6 asistlik katkı sağladı.