Haber Tarihi: 31 Ağustos 2026 15:12 -
Güncelleme Tarihi:
31 Ağustos 2026 15:12
Yapılandırma Uzatıldı mı? Vergi ve SGK Borç Yapılandırma Başvurusu Son Gün
Vergi dairelerine ve SGK'ya borcu bulunan vatandaşlar, borç yapılandırma başvurularında sürenin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2026 olarak belirlenirken, vatandaşların gözleri yeni bir süre uzatımı yapılıp yapılmayacağına çevrildi.
Uzun vadeli ödeme ve düşük faiz avantajından yararlanmak isteyen borçluların başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
Vergi ve SGK borç yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor?Mevcut takvime göre yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona eriyor. Bu tarihe kadar başvuru yapmayan vatandaşların mevcut yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için yeni bir düzenleme veya ek süre kararı alınması gerekiyor.Yapılandırma süresi uzatıldı mı?Şu an için 31 Ağustos 2026 olan son başvuru tarihinin uzatıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle vatandaşların süre uzatımı yapılacağını varsaymadan mevcut son başvuru tarihini dikkate alması gerekiyor.Yeni bir karar alınması halinde başvuru süresi ve şartlar değişebilir.Yapılandırmadan kimler yararlanabilir?Vergi dairelerine ve SGK'ya borcu bulunan vatandaşların hangi borçlarının yapılandırma kapsamına girdiği, ilgili düzenlemenin şartlarına göre belirleniyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin borç türlerini ve başvuru koşullarını resmi kurumların duyurularından kontrol etmesi gerekiyor.
Başvurular nereden yapılır?Vergi borçları için başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik hizmetleri üzerinden veya ilgili vergi dairelerinden yapılabiliyor. SGK borçları için ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanan başvuru kanalları kullanılıyor.Başvuru öncesinde borç tutarının ve yapılandırma şartlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.Sonuç: Yapılandırma uzatıldı mı?Mevcut bilgilere göre yapılandırma başvurularında 31 Ağustos 2026 olan son tarih henüz uzatılmadı. Vergi ve SGK borcu bulunan vatandaşların başvurularını son günü beklemeden tamamlamaları gerekiyor.
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