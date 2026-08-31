Gaziantep FK'de teknik direktör Mirel Radoi dönemi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Mirel Radoi ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Mirel Radoi ve değerli ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde gönülden başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Nisan 2026'da göreve gelen Rumen çalıştırıcı, 7 müsabakada takımın başında yer almıştı.
Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK, Eyüpspor'u yense de Rizespor'a mağlup olmuştu.
GAZİANTEP FK'DE GÜNDEM ÇAĞDAŞ ATAN
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Radoi'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan gündeme geldi.
Kırmızı-siyahlı yönetim, deneyimli teknik adamla bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek.
Nisan 2026'da göreve gelen Rumen çalıştırıcı, 7 müsabakada takımın başında yer almıştı.
Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK, Eyüpspor'u yense de Rizespor'a mağlup olmuştu.
GAZİANTEP FK'DE GÜNDEM ÇAĞDAŞ ATAN
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Radoi'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan gündeme geldi.
Kırmızı-siyahlı yönetim, deneyimli teknik adamla bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek.