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Jaylen Brown, LeBron ve Maxey ile yaptığı antrenmanı konuştu

Philadelphia 76ers'ın yeni yıldızlarından Jaylen Brown, LeBron James ve Tyrese Maxey ile gerçekleştirdikleri ve sosyal medyada gündem olan antrenmanı değerlendirdi. Brown, takım içindeki enerjinin ve yetenek seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Jaylen Brown, LeBron ve Maxey ile yaptığı antrenmanı konuştu
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Philadelphia 76ers'ın yeni sezon öncesinde en fazla merak uyandıran takımlardan biri hâline gelmesinin ardından gözler, ekibin yıldız oyuncularının birlikte yaptığı ilk çalışmalara çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jaylen Brown ve LeBron James'in kadroya katılmasıyla NBA'in en yetenekli ilk beşlerinden birini oluşturan Philadelphia'da Brown, James ve Tyrese Maxey'nin gerçekleştirdiği antrenman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Brown, antrenmanın yarattığı gündemin ardından canlı yayın sırasında yeni takım arkadaşlarıyla yaptığı çalışmalar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"Çalışıyoruz ve takım arkadaşlarımızla aramızdaki uyumu geliştiriyoruz. Maxey tam bir savaşçı. LeBron ise lanet olası LeBron; onun ne olduğunu söylemeye bile gerek yok. Gayet iyi ve sağlıklı görünüyor."

"Bu, birlikte yaptığımız ilk antrenmanlardan biriydi ancak birkaç kez daha birlikte çalıştık. Enerji seviyesinin de yetenek seviyesinin de çok yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz."

Brown, NBA tarihinin en çarpıcı takaslarından biriyle Boston Celtics'ten Philadelphia 76ers'a gönderilmişti. Celtics bu takas karşılığında Paul George'u, 2028 birinci tur seçim hakkını veya seçim hakkı değişim hakkını, 2031 korumasız birinci tur seçim hakkını ve gelecekte kullanılmak üzere iki ikinci tur seçim hakkını kadrosuna katmıştı.

Geçen sezon kariyerinin en yüksek rakamları olan 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarını yakalayan Brown, Boston'ın 56 galibiyetlik normal sezon performansına liderlik etmişti. Yıldız oyuncu, buna rağmen takas kararının kendisi için tamamen beklenmedik olduğunu birçok kez açıkça dile getirmişti.

Boston'ın 2016 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçtiği Brown, Celtics'ten All-NBA seviyesinde bir oyuncu olarak ayrıldı. Tecrübeli yıldız, Philadelphia'da James, Maxey, Joel Embiid ve VJ Edgecombe'un da bulunduğu oldukça iddialı bir kadronun parçası olacak.

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