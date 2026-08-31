Arca Çorum FK, hücum hattına dikkat çeken bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre kırmızı-siyahlı ekip, Kopenhag forması giyen Youssoufa Moukoko ile anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELDİ
Genç futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
KOPENGAH PERFORMANSI
Kopengah kariyerinde 46 maça çıkan Moukoko, 18 gol 3 asistlik performans sergiledi.
KARİYER PERFORMANSI
Moukoko, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 99 maçta 18 gol ve 8 asist kaydetti. Borussia Dortmund U17 takımında 56 karşılaşmada 90 gol ve 16 asist üreten genç futbolcu, Borussia Dortmund U19 formasıyla ise 25 maçta 47 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
Borussia Dortmund UEFA U19 takımıyla 7 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydeden Moukoko, Borussia Dortmund II formasıyla da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
Alman futbolcu, Fransa temsilcisi OGC Nice'te çıktığı 22 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Moukoko, kulüp kariyerinde toplam 257 karşılaşmaya çıkarken 180 gol ve 41 asist üretti.
5 KEZ GOL KRALI OLDU
Youssoufa Moukoko, altyapı kariyerinde toplam 5 kez gol krallığı yaşadı.
Genç santrfor, 2017-2018 sezonunda B-Junioren Bundesliga West'te 37, 2018-2019 sezonunda aynı organizasyonda 46 gol kaydetti. Moukoko, 2019-2020 sezonunda A-Junioren Bundesliga West'te 34 golle gol kralı oldu.
2020-2021 sezonunda A-Junioren Bundesliga West'te 10 gol atan Moukoko, aynı sezon DFB-Pokal der Junioren'de kaydettiği 3 golle de gol krallığına ulaştı.
KUPA VE ŞAMPİYONLUKLARI
Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund ile 2020-2021 sezonunda Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Almanya U21 Milli Takımı ile 2021 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan genç futbolcu, Borussia Dortmund U17 takımıyla da 2017-2018 sezonunda Almanya U17 Ligi şampiyonluğu elde etti.
İSTANBUL'A GELDİ
Genç futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
KOPENGAH PERFORMANSI
Kopengah kariyerinde 46 maça çıkan Moukoko, 18 gol 3 asistlik performans sergiledi.
KARİYER PERFORMANSI
Moukoko, Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 99 maçta 18 gol ve 8 asist kaydetti. Borussia Dortmund U17 takımında 56 karşılaşmada 90 gol ve 16 asist üreten genç futbolcu, Borussia Dortmund U19 formasıyla ise 25 maçta 47 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu.
Borussia Dortmund UEFA U19 takımıyla 7 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydeden Moukoko, Borussia Dortmund II formasıyla da 2 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.
Alman futbolcu, Fransa temsilcisi OGC Nice'te çıktığı 22 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Moukoko, kulüp kariyerinde toplam 257 karşılaşmaya çıkarken 180 gol ve 41 asist üretti.
5 KEZ GOL KRALI OLDU
Youssoufa Moukoko, altyapı kariyerinde toplam 5 kez gol krallığı yaşadı.
Genç santrfor, 2017-2018 sezonunda B-Junioren Bundesliga West'te 37, 2018-2019 sezonunda aynı organizasyonda 46 gol kaydetti. Moukoko, 2019-2020 sezonunda A-Junioren Bundesliga West'te 34 golle gol kralı oldu.
2020-2021 sezonunda A-Junioren Bundesliga West'te 10 gol atan Moukoko, aynı sezon DFB-Pokal der Junioren'de kaydettiği 3 golle de gol krallığına ulaştı.
KUPA VE ŞAMPİYONLUKLARI
Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund ile 2020-2021 sezonunda Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Almanya U21 Milli Takımı ile 2021 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan genç futbolcu, Borussia Dortmund U17 takımıyla da 2017-2018 sezonunda Almanya U17 Ligi şampiyonluğu elde etti.