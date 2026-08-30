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AS Monaco-Marsilya
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Al Hilal, İngiliz futbolcu Ollie Watkins'i transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Aston Villa'dan İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Al Hilal, İngiliz futbolcu Ollie Watkins'i transfer etti
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz forvet Ollie Watkins'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al Hilal Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ollie Watkins, 2020 yılından beri formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile geçen yıl UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz basınına göre, Al Hilal bu transfer için Aston Villa'ya 50 milyon sterlin ödeyecek.

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