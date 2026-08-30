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Altay kaptanlarını bekliyor

Transfer yasağı nedeniyle yeni sezona genç ağırlıklı kadrosuyla hazırlanan Altay, deneyimli futbolcular Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah'tan gelecek yanıtı bekliyor. Siyah-beyazlılarda Karşıyaka karşısında sergilenen mücadeleci performans ise teknik heyeti umutlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 16:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay kaptanlarını bekliyor
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay yeni sezona geçen yıldan kalan altyapı patentli oyuncuları ve U19 ile U17 takımındaki gençlerinden kurulu kadrosuyla hazırlanırken, gözler kaptanlara çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar 38 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya, orta saha Ceyhun Gülselam ve 40 yaşındaki golcü Deniz Kadah'la bir kez daha masaya oturacak.

İzmir ekibi ile sözleşmesi sona eren 3 futbolcuyla henüz anlaşma sağlanamazken, futbolcuların aktif futbol yaşamlarına da devam edip etmeyeceği belirsiz. Eski borçlarından dolayı 5 yıldır transfer yasağı olan ve bu periyotta Süper Lig'den 3'üncü lige düşen Altay'da yönetimin deneyimli isimlerin takıma dönmesi için tekliflerini sunduğu ve oyunculardan cevap beklediği bildirildi.

GENÇLERE TAM NOT

Karşıyaka ile oynanan özel maçı 2-1 kaybeden Altay'da genç futbolcuların performansı ve hırsı ise beğeni topladı. Altay, 17-18 yaş ortalamasına sahip oluşumuyla, yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vercek Karşıyaka'ya karşı karşı iyi bir oyun sergiledi. Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün de siyah-beyazlıların gelecek vaat eden bir performans sergilediğini ve yeni sezona hazır olduğunu Altaylı yetkikilelere söylediği öğrenildi.

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