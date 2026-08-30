Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk'te, kura sonrasý dikkat çeken bir deðerlendirme geldi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Ukrayna ekibinin efsane golcülerinden, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ýn Fenerbahçe karþýsýnda galibiyet alabileceðini savundu.
"FENERBAHÇE'YÝ YENEBÝLÝRÝZ"
Viktor Grachev, Arda Turan ve öðrencilerine güvendiðini belirterek Fenerbahçe'yi maðlup edebileceklerini söyledi.
Shakhtar'ýn Þampiyonlar Ligi'ndeki hedefiyle ilgili de iddialý konuþan Ukraynalý efsane, takýmýnýn lig aþamasýnda 12 puan toplayacaðýný ifade etti.
"FENERBAHÇE'YÝ YENEBÝLÝRÝZ"
Viktor Grachev, Arda Turan ve öðrencilerine güvendiðini belirterek Fenerbahçe'yi maðlup edebileceklerini söyledi.
Shakhtar'ýn Þampiyonlar Ligi'ndeki hedefiyle ilgili de iddialý konuþan Ukraynalý efsane, takýmýnýn lig aþamasýnda 12 puan toplayacaðýný ifade etti.