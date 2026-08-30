30 Aðustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Aðustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
30 Aðustos
Baþakþehir-Kasýmpaþa
21:30
30 Aðustos
Esenler Erokspor-Iðdýr FK
19:00
30 Aðustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Aðustos
Freiburg-Werder Bremen
16:30
30 Aðustos
Augsburg-Schalke 04
18:30
30 Aðustos
Chelsea-Brighton
16:00
30 Aðustos
Leeds United-Brentford
16:00
30 Aðustos
Sunderland-Fulham
16:00
30 Aðustos
M. United-Ipswich Town
18:30
30 Aðustos
Real Madrid-Malaga
18:00
30 Aðustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Aðustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Aðustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Aðustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Aðustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Aðustos
Paris FC-Nice
16:00
30 Aðustos
Rennes-Le Mans
18:15
30 Aðustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Shakhtar efsanesinden Fenerbahçe iddiasý

Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk'in efsane golcüsü Viktor Grachev, Arda Turan ve öðrencilerinin sarý-lacivertli takýmý yenebileceðini söyledi.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 30 Aðustos 2026 09:57
Shakhtar efsanesinden Fenerbahçe iddiasý
Klavye oklarý ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk'te, kura sonrasý dikkat çeken bir deðerlendirme geldi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Ukrayna ekibinin efsane golcülerinden, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ýn Fenerbahçe karþýsýnda galibiyet alabileceðini savundu.

"FENERBAHÇE'YÝ YENEBÝLÝRÝZ"

Viktor Grachev, Arda Turan ve öðrencilerine güvendiðini belirterek Fenerbahçe'yi maðlup edebileceklerini söyledi.

Shakhtar'ýn Þampiyonlar Ligi'ndeki hedefiyle ilgili de iddialý konuþan Ukraynalý efsane, takýmýnýn lig aþamasýnda 12 puan toplayacaðýný ifade etti.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Þu An Popüler Ýçerikler

Keþfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansý
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi þekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanýlmaktadýr. Kiþisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamýnda toplanýp iþlenmektedir. Detaylý bilgi almak için Veri Politikamýzý / Aydýnlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanýmýný kabul etmiþ olacaksýnýz.