Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraflar 1-1'lik eşitliği bozamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ
Ev sahibi İstanbulspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Cham'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk bölümde rakip kalede etkili olan sarı-siyahlılar, skor avantajını uzun süre korudu.
EMRE AKBABA SKORU EŞİTLEDİ
Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un golüne 6 dakika sonra cevap verdi. Konuk ekipte 13. dakikada Emre Akbaba sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde iki takım da üstünlük golünü bulamayınca soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
İkinci yarıda İstanbulspor ve Fatih Karagümrük galibiyet için fırsatlar yakalasa da aranan gol gelmedi.
Trendyol 1. Lig'de 4.haftanın sonunda Fatih Karagümrük 7 puanla 7. sırada yer alırken İstanbulspor 2 puanla 19. sırada yer aldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ferhat Çalar, Mehmet Ali Vardar
İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer, Mendy, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 72 Vefa Temel), Cham (Dk. 84 Deniz Tuncer), Berk Ali Nızam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Araujo (Dk. 71 Mustafa Sol)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 83 Ramazan Civelek), Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Onogo), Verde (Dk. 62 Traore), Emre Akbaba, Tiago Çukur (Dk. 62 Barış Jakob Kalaycı), Pesic (Dk. 69 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 7 Cham (İstanbulspor), Dk. 13 Emre Akbaba (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 32 Biraschi, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 90+6 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 79 Njie (İstanbulspor)
Ev sahibi İstanbulspor, karşılaşmanın 7. dakikasında Cham'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk bölümde rakip kalede etkili olan sarı-siyahlılar, skor avantajını uzun süre korudu.
EMRE AKBABA SKORU EŞİTLEDİ
Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un golüne 6 dakika sonra cevap verdi. Konuk ekipte 13. dakikada Emre Akbaba sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının kalan bölümünde iki takım da üstünlük golünü bulamayınca soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
İkinci yarıda İstanbulspor ve Fatih Karagümrük galibiyet için fırsatlar yakalasa da aranan gol gelmedi.
Trendyol 1. Lig'de 4.haftanın sonunda Fatih Karagümrük 7 puanla 7. sırada yer alırken İstanbulspor 2 puanla 19. sırada yer aldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ferhat Çalar, Mehmet Ali Vardar
İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer, Mendy, Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 72 Vefa Temel), Cham (Dk. 84 Deniz Tuncer), Berk Ali Nızam (Dk. 76 Njie), Iliev (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Araujo (Dk. 71 Mustafa Sol)
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Emin Sarıkaya, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp (Dk. 83 Ramazan Civelek), Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 62 Onogo), Verde (Dk. 62 Traore), Emre Akbaba, Tiago Çukur (Dk. 62 Barış Jakob Kalaycı), Pesic (Dk. 69 Cenk Tosun)
Goller: Dk. 7 Cham (İstanbulspor), Dk. 13 Emre Akbaba (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 32 Biraschi, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 90+6 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 79 Njie (İstanbulspor)