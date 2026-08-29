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Galatasaray-Göztepe
21:30
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
19:00
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
21:30
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
19:00
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
19:00
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
21:30
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
21:30
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
2-013'
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
0-010'
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-013'
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
0-013'
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
1-212'
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
19:30
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
17:00
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
17:00
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
19:30
29 Ağustos
Levante-Real Betis
18:00
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:00
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
22:30
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
19:30
29 Ağustos
Monza-Udinese
19:30
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Sassuolo-Torino
19:30
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Strasbourg-Lens
18:15
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Auxerre-Angers
21:45
29 Ağustos
Brest-Toulouse
21:45
29 Ağustos
Lorient-Troyes
21:45
29 Ağustos
Lyon-Le Havre
21:45

Başakşehir'den Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlük

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir'den Kasımpaşa'ya karşı büyük üstünlük
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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, sonraki maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. İlk iki maçta 3 puan toplayan İstanbul Başakşehir, 10. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa ise ilk hafta sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci maçında Arca Çorum FK'yi deplasmanda 1-0 yendi. Lacivert-beyazlı takım, 4 puanla 7. sırada bulunuyor.

- Son 10 Süper Lig maçının 9'unu Başakşehir kazandı

İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ile oynadığı son 10 lig maçının 9'undan galibiyetle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, 11 Aralık 2021 tarihinde sahasında 2-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibi Kasımpaşa ile çıktığı 10 lig maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.





Söz konusu müsabakalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 10 gol gördü.

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