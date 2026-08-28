A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki 5. ve son maçýnda Polonya'ya 3-2 maðlup oldu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Ay-yýldýzlý ekip, grubu 4 galibiyet ve 1 maðlubiyetle ikinci sýrada bitirdi. Milli takým, Avrupa þampiyonasý tarihinde 14 maç sonra yenilgi yaþadý.
5'te 5 yapan Polonya ise A Grubu'nu zirvede tamamladý.
Milli takým, son 16 turunda Azerbaycan ile karþý karþýya gelecek.
Karþýlaþmaya etkili baþlayan Türkiye, Vargas'ýn smacýyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nýn hatalarýyla aradaki farký açan ay-yýldýzlýlar, Elif Þahin'in plasesiyle durumu 19-11 yaptý. Üstünlüðünü devam ettiren Türkiye, Polonyalý Szczurowska'nýn smacý dýþarý göndermesiyle ilk çeyreði 25-15 önde tamamladý.
Mücadelenin ikinci setine daha iyi baþlayan Polonya, Wenerska'nýn bloðuyla durumu 12-7 öne geçti. Sonrasýnda toparlanan Türkiye, Hande Baladýn'ýn bloðuyla farký 1'e indirerek durumu 14-15'e getirdi. Moladan sonra hücumdaki etkinliðini yeniden artýran Polonya, karþýlaþmanýn ikinci setini 25-21 kazandý.
Karþýlýklý sayýlarla baþlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nýn bulduðu sayýyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Sonrasýnda hücumda üsütünlük kurmaya devam eden Polonya, bloklardan üst üste bulduðu sayýlarla durumu 20-16'ya getirdi. Polonya, Szczurowska'nýn smacýyla üçüncü seti 25-22 üstün bitirdi.
Taraftar desteðini arkasýna alan Türkiye, setin baþýnda Zehra Güneþ'in bloðuyla 5-0'lýk seri yakaladý. Oyunda üstünlüðünü decam ettiren ay-yýldýzlýlar, Vargas'ýn smacýyla da durumu 11-4'e getirdi. Smaçlardan bulduðu sayýlarla farký açmaya devam eden milli takým, dördüncü seti 25-16 önde tamamladý.
Müsabakanýn karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduðu iki "ace" ile 8-2 öne geçti. Üstünlüðünü sürdüren Polonya, seti 15-10, maçý da 3-2 kazandý.
2003 Avrupa Þampiyonasý'nda ikinci olan milli takým onurlandýrýldý
Karþýlaþma öncesinde 2003 yýlýnda Avrupa Þampiyonasý'nda ikinci olan A Milli Kadýn Voleybol Takýmý için özel bir onurlandýrma töreni düzenlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný Mehmet Akif Üstündað, dönemin milli oyuncularýna ve teknik ekibine maç öncesi çiçek ve plaket takdim etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
Türkiye: Elif Þahin, Ýlkin Aydýn, Zehra Güneþ, Melissa Vargas, Hande Baladýn, Sinead Jack-Kýsal (Gizem Örge, Saliha Þahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioðlu, Cansu Özbay)
Polonya: Jurczyk, Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Szczurowska, Stefanik, Grabka, Obiala, Lyduch, Damaske, Piasecka)
Setler: 25-15, 21-25, 22-25, 25-16, 10-15
Süre: 129 (22, 30, 32, 29, 16)
5'te 5 yapan Polonya ise A Grubu'nu zirvede tamamladý.
Milli takým, son 16 turunda Azerbaycan ile karþý karþýya gelecek.
Karþýlaþmaya etkili baþlayan Türkiye, Vargas'ýn smacýyla skoru 12-6'ya getirdi. Polonya'nýn hatalarýyla aradaki farký açan ay-yýldýzlýlar, Elif Þahin'in plasesiyle durumu 19-11 yaptý. Üstünlüðünü devam ettiren Türkiye, Polonyalý Szczurowska'nýn smacý dýþarý göndermesiyle ilk çeyreði 25-15 önde tamamladý.
Mücadelenin ikinci setine daha iyi baþlayan Polonya, Wenerska'nýn bloðuyla durumu 12-7 öne geçti. Sonrasýnda toparlanan Türkiye, Hande Baladýn'ýn bloðuyla farký 1'e indirerek durumu 14-15'e getirdi. Moladan sonra hücumdaki etkinliðini yeniden artýran Polonya, karþýlaþmanýn ikinci setini 25-21 kazandý.
Karþýlýklý sayýlarla baþlayan üçüncü sette Polonya, Obiala'nýn bulduðu sayýyla rakibine 9-6 üstünlük kurdu. Sonrasýnda hücumda üsütünlük kurmaya devam eden Polonya, bloklardan üst üste bulduðu sayýlarla durumu 20-16'ya getirdi. Polonya, Szczurowska'nýn smacýyla üçüncü seti 25-22 üstün bitirdi.
Taraftar desteðini arkasýna alan Türkiye, setin baþýnda Zehra Güneþ'in bloðuyla 5-0'lýk seri yakaladý. Oyunda üstünlüðünü decam ettiren ay-yýldýzlýlar, Vargas'ýn smacýyla da durumu 11-4'e getirdi. Smaçlardan bulduðu sayýlarla farký açmaya devam eden milli takým, dördüncü seti 25-16 önde tamamladý.
Müsabakanýn karar setinde Polonya, Stefanik'in üst üste bulduðu iki "ace" ile 8-2 öne geçti. Üstünlüðünü sürdüren Polonya, seti 15-10, maçý da 3-2 kazandý.
2003 Avrupa Þampiyonasý'nda ikinci olan milli takým onurlandýrýldý
Karþýlaþma öncesinde 2003 yýlýnda Avrupa Þampiyonasý'nda ikinci olan A Milli Kadýn Voleybol Takýmý için özel bir onurlandýrma töreni düzenlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný Mehmet Akif Üstündað, dönemin milli oyuncularýna ve teknik ekibine maç öncesi çiçek ve plaket takdim etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
Türkiye: Elif Þahin, Ýlkin Aydýn, Zehra Güneþ, Melissa Vargas, Hande Baladýn, Sinead Jack-Kýsal (Gizem Örge, Saliha Þahin, Yaprak Erkek, Derya Cebecioðlu, Cansu Özbay)
Polonya: Jurczyk, Wenerska, Czyrnianska, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Szczurowska, Stefanik, Grabka, Obiala, Lyduch, Damaske, Piasecka)
Setler: 25-15, 21-25, 22-25, 25-16, 10-15
Süre: 129 (22, 30, 32, 29, 16)