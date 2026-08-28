Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, geçen sezon Galatasaray forması giyen John Meeks ile anlaştı. 27 yaşında, 1.98 boyundaki ABD'li kısa forvet Finlandiya, Hollanda, Porto Riko, İsrail liglerinden sonra geçen yıl Galatasaray'a geldi. Meeks, sarı-kırmızılı formayla ligde 6.7 sayı, 2.7 ribaund, 0.6 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.3 sayı, 3.6 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturdu.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Yukatel Denizli Basket'ten Galatasaraylı transferi!
Yukatel Denizli Basket, geçen sezon Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet John Meeks'i kadrosuna kattı.
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