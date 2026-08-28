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Yukatel Denizli Basket'ten Galatasaraylı transferi!

Yukatel Denizli Basket, geçen sezon Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki ABD'li kısa forvet John Meeks'i kadrosuna kattı.

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calendar 28 Ağustos 2026 13:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Yukatel Denizli Basket'ten Galatasaraylı transferi!
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizli Basket, geçen sezon Galatasaray forması giyen John Meeks ile anlaştı. 27 yaşında, 1.98 boyundaki ABD'li kısa forvet Finlandiya, Hollanda, Porto Riko, İsrail liglerinden sonra geçen yıl Galatasaray'a geldi. Meeks, sarı-kırmızılı formayla ligde 6.7 sayı, 2.7 ribaund, 0.6 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.3 sayı, 3.6 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturdu.
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