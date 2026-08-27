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Max Eberl: "Sacha Boey ile yollarımızı ayırmak istiyoruz"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Fransız sağ bekleri Sacha Boey ile yollarını ayırmak istediklerini bir kez daha yineledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Max Eberl: 'Sacha Boey ile yollarımızı ayırmak istiyoruz'
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Bayern Münih'ten Sacha Boey ile ilgili yeni bir ayrılık açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Fransız sağ bek ile yollarını ayırmak istediklerini yineledi.

Transfer dönemine dair konuşan Eberl, "Basın toplantısında yüzde 99 dedim çünkü transfer dönemi hala açıkken yüzde 100 demek son derece tehlikelidir ama yeni transferler konusunda artık hiçbir şey yapmama ihtimalimiz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

BOEY İÇİN AYRILIK AÇIKLAMASI

Max Eberl, "Takımdan ayrılacak oyunculara geline, hala Sacha Boey var. En başından bu yana onun transferine açık olduğumuzu söylemiştik." diye konuştu.

BOEY'UN SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki sağ bekin, Bayern Münih ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

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