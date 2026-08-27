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Jeanie Buss mahkemeye gitti, kardeşlerine engel olmak istiyor

Los Angeles Lakers'ın yöneticisi Jeanie Buss, ailesinin takımda kalan yüzde 17,8'lik hissesini satmaya çalışan kardeşleri Joey ve Janie Buss'a karşı mahkemeye başvurdu. Jeanie ayrıca kardeşlerini, kendisini Lakers'taki yöneticilik görevinden uzaklaştırmak amacıyla gizlice bir anlaşma hazırlamakla suçladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 14:43 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jeanie Buss mahkemeye gitti, kardeşlerine engel olmak istiyor
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Los Angeles Lakers'ın Buss ailesinde takımın kalan hisseleri üzerinden yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'ten Sam Amick ve Melody Gutierrez'in ulaştığı belgelere göre Jeanie Buss, Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak kardeşlerinin Buss ailesinin Lakers'ta kalan hisselerini satmasını engellemesini istedi.

Jeanie ayrıca kardeşlerinin, kendisini Lakers'ın takım yöneticiliği görevinden uzaklaştırmak amacıyla gizlice bir anlaşma hazırladıklarını öne sürdü.

Mahkeme, Jeanie'nin başvurusunu çarşamba günü işleme aldı.

64 yaşındaki Buss, kardeşlerinin davranışlarını "sinsi" olarak nitelendirirken, ailenin Lakers'ta kalan yüzde 17,8'lik hissesini elinde bulunduran vakfın eş mütevellileri olan Joey ve Janie Buss'ın görevlerinden alınmasını talep etti. Jeanie, bu talebine gerekçe olarak kardeşlerinin mütevelli sorumluluklarını ihlal ettiğini gösterdi.

NBA kuralları gereği bir takımın yöneticisi olabilmek için kulübün en az yüzde 15'lik hissesine sahip olunması gerekiyor. Dolayısıyla Joey ve Janie'nin söz konusu hisseleri Lakers'ın yeni çoğunluk sahipleri Josh Kushner ve Bob Iger'a satması halinde Jeanie, mevcut görevini sürdürebilmek için gerekli sahiplik oranının altına düşecek.

Jeanie'nin mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Jeanie hiçbir satışı kabul etmedi, kendisine hiçbir şekilde danışılmadı ve hatta kendisine bilgi dahi verilmedi."

Jeanie ayrıca Lakers'ın değerinin sürekli ve hızlı şekilde yükseldiğine dikkat çekerek, ailenin elinde kalan hisselerin satılmasının finansal açıdan da mantıklı olmadığını savundu.

Babası Jerry Buss'ın 2013'teki ölümünün ardından Lakers'ın yönetimini devralan Jeanie'nin, babasının kulüpteki mirasını sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

Dilekçede ayrıca Lakers'taki diğer hissedarların da Jeanie'nin takımın kontrolünü elinde tutmaya devam etmesini desteklediği ifade edildi:

"Lakers'ta hisse sahibi olan diğer kişiler de Jeanie'nin kontrol sahibi olarak kalmasına desteklerini ifade etmiş ve kendi hisselerini satmak yerine ellerinde tutmayı planladıklarını belirtmiştir."

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkla ilgili mahkeme duruşması 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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