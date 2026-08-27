26 Aðustos
Lyon-Fenerbahçe
1-2
26 Aðustos
AEK Athens-Levski
4-0
26 Aðustos
Viking-Dinamo Zagreb
3-1
26 Aðustos
NK Celje-Slovan Bratislava
1-2UZS
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26 Aðustos
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Newcastle-West Bromwich
3-2
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Bradford City-Burnley
4-2
26 Aðustos
Tottenham-Charlton Athletic
5-1
26 Aðustos
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0-4

Mahmut Uslu: "Gurur veren bir gece"

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Lyon galibiyetinin ardýndan konuþtu. Uslu, 18 yýl sonra Þampiyonlar Ligi'ne dönmenin gurur verici olduðunu söyledi.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 27 Aðustos 2026 00:59
Fotoðraf: X.com
Mahmut Uslu: 'Gurur veren bir gece'
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Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, sarý-lacivertlilerin Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yýl sonra UEFA Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýnýn ardýndan HT Spor'a açýklamalarda bulundu.

"GURUR VEREN BÝR GECE" Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Uslu, elde edilen baþarýnýn kendileri için büyük gurur olduðunu belirterek, "18 sene olmuþ, Þampiyonlar Ligi'ne katýlamamýþýz. Bizim için gurur veren bir gece. Her þey bitmedi. Ýnþallah sonunu iyi getiririz." ifadelerini kullandý.





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