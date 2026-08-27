Mahmut Uslu: 'Gurur veren bir gece'

Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, sarý-lacivertlilerin Olimpik Lyon'u eleyerek 18 yýl sonra UEFA Þampiyonlar Ligi'ne kalmasýnýn ardýndan HT Spor'a açýklamalarda bulundu.
"GURUR VEREN BÝR GECE" Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Uslu, elde edilen baþarýnýn kendileri için büyük gurur olduðunu belirterek, "18 sene olmuþ, Þampiyonlar Ligi'ne katýlamamýþýz. Bizim için gurur veren bir gece. Her þey bitmedi. Ýnþallah sonunu iyi getiririz." ifadelerini kullandý.
"GURUR VEREN BÝR GECE" Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Uslu, elde edilen baþarýnýn kendileri için büyük gurur olduðunu belirterek, "18 sene olmuþ, Þampiyonlar Ligi'ne katýlamamýþýz. Bizim için gurur veren bir gece. Her þey bitmedi. Ýnþallah sonunu iyi getiririz." ifadelerini kullandý.