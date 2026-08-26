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Petkimspor'a Letonyalı uzun

Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı'nın formasını da giyen pivot Anzejs Pasecniks'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ağustos 2026 18:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Petkimspor'a Letonyalı uzun
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Basketbol Süper Ligi'ndeki İzmir temsilcilerinden Aliağa Petkimspor, Letonya Milli Takımı'nın formasını da giyen pivot Anzejs Pasecniks'i kadrosuna kattı. Ligde daha önce Tofaş'ta da görev yapan 31 yaşında, 2.18 boyundaki Pasecniks, geçen sezon Tayvan'ın Hsinchu JKO Lioneers takımında 10.4 sayı, 7.7 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. NBA'de Washington Wizards formasıyla daha önce 28 maça çıkan Letonyalı uzun, 5.6 sayı, 3.9 ribaund ortalamaları tutturdu.
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