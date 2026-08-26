Detroit Pistons ile Jalen Duren arasındaki kontrat görüşmelerinin son dönemde oldukça gergin geçtiği belirtilse de, tarafların sonunda anlaşmaya varması bekleniyor. Duren'ın yeni kontratının dört yıl için 160 milyon doların üzerinde olabileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Detroit Pistons'ın kısıtlı serbest oyuncusu Jalen Duren'ın takımda kalmaya devam etmesi bekleniyor.
Jake Fischer'ın haberine göre taraflar arasındaki görüşmelerde yaşanan gerilime rağmen Duren'ın Detroit ile dört yıl için 160 milyon doların üzerinde değere sahip yeni bir kontrat imzalaması yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.
Daha önce ESPN'den Tim MacMahon, "The Hoop Collective" programında taraflar arasındaki pazarlıkların "oldukça çirkin" bir hal aldığını belirtmiş ve bu derece zorlu kontrat görüşmelerinin oyuncu ile takım arasındaki ilişki üzerinde uzun vadeli sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekmişti.
22 yaşındaki Duren, 2025-26 sezonunda kariyerinin açık ara en iyi dönemini geçirerek 70 karşılaşmada 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 65.0 isabet bulan genç pivot, kariyerinde ilk kez All-Star seçilirken NBA Üçüncü Beşi'ne de girdi.
Pistons ise normal sezonu 60-22'lik dereceyle tamamlayarak Boston Celtics'in dört maç önünde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer aldı.
Bir önceki sezon 11.8 sayı ortalamasına sahip olan Duren'ın skor üretimini 19.5 sayıya çıkarması, kontrat görüşmelerinde elini önemli ölçüde güçlendirdi. Genç oyuncu ayrıca maç başına 3.8 hücum ribaunduyla pota altında önemli bir fark yarattı.
Taraflar arasındaki anlaşmazlığın temelinde ise Duren'ın piyasa değerine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor.
Duren cephesinin genç yıldızı maksimum kontrat seviyesinde bir oyuncu olarak gördüğü, Pistons'ın ise başlangıçta yıllık yaklaşık 30-35 milyon dolar bandında bir sözleşme düşündüğü öne sürülmüştü. Daha önce yıllık 38-40 milyon dolar civarında bir rakamın olası uzlaşma noktası olabileceği de gündeme gelmişti.
Dört yılda 160 milyon doları aşacak bir anlaşma ise Duren'ın yıllık kazancını bu aralığın da üzerine çıkaracak ve Detroit'in genç pivotuna yönelik önemli bir uzun vadeli yatırım anlamına gelecek.
Pistons'ın görüşmelerdeki temkinli yaklaşımının nedenlerinden birinin Duren'ın playoff performansı olabileceği belirtiliyor. Duren, normal sezondaki 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamalarının ardından playofflarda çıktığı 14 karşılaşmada 10.2 sayı ve 8.5 ribaundda kalırken, saha içi isabet oranı da yüzde 65.0'ten yüzde 51.4'e gerilemişti.
Jake Fischer'ın haberine göre taraflar arasındaki görüşmelerde yaşanan gerilime rağmen Duren'ın Detroit ile dört yıl için 160 milyon doların üzerinde değere sahip yeni bir kontrat imzalaması yönünde güçlü bir beklenti bulunuyor.
Daha önce ESPN'den Tim MacMahon, "The Hoop Collective" programında taraflar arasındaki pazarlıkların "oldukça çirkin" bir hal aldığını belirtmiş ve bu derece zorlu kontrat görüşmelerinin oyuncu ile takım arasındaki ilişki üzerinde uzun vadeli sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekmişti.
22 yaşındaki Duren, 2025-26 sezonunda kariyerinin açık ara en iyi dönemini geçirerek 70 karşılaşmada 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 65.0 isabet bulan genç pivot, kariyerinde ilk kez All-Star seçilirken NBA Üçüncü Beşi'ne de girdi.
Pistons ise normal sezonu 60-22'lik dereceyle tamamlayarak Boston Celtics'in dört maç önünde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer aldı.
Bir önceki sezon 11.8 sayı ortalamasına sahip olan Duren'ın skor üretimini 19.5 sayıya çıkarması, kontrat görüşmelerinde elini önemli ölçüde güçlendirdi. Genç oyuncu ayrıca maç başına 3.8 hücum ribaunduyla pota altında önemli bir fark yarattı.
Taraflar arasındaki anlaşmazlığın temelinde ise Duren'ın piyasa değerine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor.
Duren cephesinin genç yıldızı maksimum kontrat seviyesinde bir oyuncu olarak gördüğü, Pistons'ın ise başlangıçta yıllık yaklaşık 30-35 milyon dolar bandında bir sözleşme düşündüğü öne sürülmüştü. Daha önce yıllık 38-40 milyon dolar civarında bir rakamın olası uzlaşma noktası olabileceği de gündeme gelmişti.
Dört yılda 160 milyon doları aşacak bir anlaşma ise Duren'ın yıllık kazancını bu aralığın da üzerine çıkaracak ve Detroit'in genç pivotuna yönelik önemli bir uzun vadeli yatırım anlamına gelecek.
Pistons'ın görüşmelerdeki temkinli yaklaşımının nedenlerinden birinin Duren'ın playoff performansı olabileceği belirtiliyor. Duren, normal sezondaki 19.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamalarının ardından playofflarda çıktığı 14 karşılaşmada 10.2 sayı ve 8.5 ribaundda kalırken, saha içi isabet oranı da yüzde 65.0'ten yüzde 51.4'e gerilemişti.