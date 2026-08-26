Frank Lampard yönetimindeki Coventry City, İngiltere Lig Kupası 2. tur maçında deplasmanda Plymouth ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonu ligdeki Arsenal yenilgisiyle açan Coventry, Plymouth'u mağlup ederek yeni sezondaki ilk galibiyetini aldı.
Maça hızlı başlayan Coventry City 3. dakikada yeni transferlerinden Taiwo Awoniyi'nin golüyle öne geçti. Bu golden iki dakika sonra ise Jack Rudoni ağları havalandırıp skoru 2-0 yaptı. Plymouth'da Oliver Irow, 21. dakikada kaydettiği golle farkı yeniden bire indirirken ilk devre konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
COVENTRY 4 GOLLE TURLADI
Plymouth, 54'te Xavier Amaechi'yle beraberliği sağladı. Coventry City, Ephron Mason Clark'n 67'deki golüyle yeniden öne geçti, 78'de Victor Torp penaltıdan skoru belirledi. Maçı 4-2 kazanan Coventry City, İngiltere Lig Kupası'nda 3. tura adını yazdırdı.
SIDIKI CHERIF İLK MAÇINA ÇIKTI
Coventry City'nin bu yaz kadrosuna kattığı isimlerden Sidiki Cherif ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'den Coventry City'ye imza atan genç futbolcu, 70. dakikada ilk golün sahibi Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna dahil oldu. Coventry City, Premier Lig'deki ikinci maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek.
Maça hızlı başlayan Coventry City 3. dakikada yeni transferlerinden Taiwo Awoniyi'nin golüyle öne geçti. Bu golden iki dakika sonra ise Jack Rudoni ağları havalandırıp skoru 2-0 yaptı. Plymouth'da Oliver Irow, 21. dakikada kaydettiği golle farkı yeniden bire indirirken ilk devre konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
COVENTRY 4 GOLLE TURLADI
Plymouth, 54'te Xavier Amaechi'yle beraberliği sağladı. Coventry City, Ephron Mason Clark'n 67'deki golüyle yeniden öne geçti, 78'de Victor Torp penaltıdan skoru belirledi. Maçı 4-2 kazanan Coventry City, İngiltere Lig Kupası'nda 3. tura adını yazdırdı.
SIDIKI CHERIF İLK MAÇINA ÇIKTI
Coventry City'nin bu yaz kadrosuna kattığı isimlerden Sidiki Cherif ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'den Coventry City'ye imza atan genç futbolcu, 70. dakikada ilk golün sahibi Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna dahil oldu. Coventry City, Premier Lig'deki ikinci maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek.