Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. haftasında Al Ettifaq ile Al Nassr, karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al Ettifaq Club Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr, 3-2'lik skorla kazandı.
Mücadeleye oldukça hareketli başlayan Al Nassr'da kaleci Bento, 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi Al Ettifaq, 31. dakikada Ondrej Duda'nın golüyle öne geçti. Alvaro Medran, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkarırken ilk yarı Al Ettifaq'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Teknik direktör Ange Postecoglou, ikinci yarının başlangıcında Cristiano Ronaldo'yu oyundan alarak Abdullah Al-Khaibari'yi sahaya sürdü.
Eksik oynamasına rağmen mücadeleden kopmayan Al Nassr, aradığı golü 74. dakikada Sadio Mane ile buldu. Konuk ekip, 77. dakikada Abdulelah Al-Amri'nin golüyle skora denge getirdi: 2-2.
Geri dönüşü tamamlayan isim bir kez daha Sadio Mane oldu. Senegalli yıldız, 90. dakikada fileleri havalandırarak Al Nassr'ı 3-2 öne geçirdi.
Bu sonucun ardından Al Nasrr, ligde üçte üç yaparak puanını 9'a yükseltti. Al Ettifaq, ligde ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Nassr, Al Taawon'u konuk edecek. Al Ettifaq, Diriyah'ı ağırlayacak.
Mücadeleye oldukça hareketli başlayan Al Nassr'da kaleci Bento, 12. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi Al Ettifaq, 31. dakikada Ondrej Duda'nın golüyle öne geçti. Alvaro Medran, 45+4. dakikada farkı ikiye çıkarırken ilk yarı Al Ettifaq'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Teknik direktör Ange Postecoglou, ikinci yarının başlangıcında Cristiano Ronaldo'yu oyundan alarak Abdullah Al-Khaibari'yi sahaya sürdü.
Eksik oynamasına rağmen mücadeleden kopmayan Al Nassr, aradığı golü 74. dakikada Sadio Mane ile buldu. Konuk ekip, 77. dakikada Abdulelah Al-Amri'nin golüyle skora denge getirdi: 2-2.
Geri dönüşü tamamlayan isim bir kez daha Sadio Mane oldu. Senegalli yıldız, 90. dakikada fileleri havalandırarak Al Nassr'ı 3-2 öne geçirdi.
Bu sonucun ardından Al Nasrr, ligde üçte üç yaparak puanını 9'a yükseltti. Al Ettifaq, ligde ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in gelecek haftasında Al Nassr, Al Taawon'u konuk edecek. Al Ettifaq, Diriyah'ı ağırlayacak.