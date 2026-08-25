Polonya, Slovenya'ya set vermeden galip!

Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'ndaki üçüncü maçýnda Polonya, Slovenya'yý 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Bu sonuçla Polonya, turnuvada 3'te 3 yaparken Slovenya ise 2. kez maðlup oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sýrbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Polonya: Stysiak, Piasecka, Lampkowska, Wenerska, Koput, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)
Slovenya: Pavlovic Mori, Pucelj, Lorber Fijok, Sillah, Milosic, Planinsec (Donko, Godec, Koren, Filipic, Frelih, Cvijic, Haluzan Sagadin)
Setler: 25-14, 28-26, 25-18
Süre: 92 dakika (23, 38, 31)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sýrbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Polonya: Stysiak, Piasecka, Lampkowska, Wenerska, Koput, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)
Slovenya: Pavlovic Mori, Pucelj, Lorber Fijok, Sillah, Milosic, Planinsec (Donko, Godec, Koren, Filipic, Frelih, Cvijic, Haluzan Sagadin)
Setler: 25-14, 28-26, 25-18
Süre: 92 dakika (23, 38, 31)