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Polonya, Slovenya'ya set vermeden galip!

Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'ndaki üçüncü maçýnda Polonya, Slovenya'yý 3-0 maðlup etti.

SPORX AI BAKIÞI
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calendar 25 Aðustos 2026 21:21
Haber: AA, Fotoðraf: AA
Polonya, Slovenya'ya set vermeden galip!
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Trendyol 2026 CEV Kadýnlar Avrupa Voleybol Þampiyonasý A Grubu'ndaki üçüncü maçýnda Polonya, Slovenya'yý 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Bu sonuçla Polonya, turnuvada 3'te 3 yaparken Slovenya ise 2. kez maðlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sýrbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya: Stysiak, Piasecka, Lampkowska, Wenerska, Koput, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)

Slovenya: Pavlovic Mori, Pucelj, Lorber Fijok, Sillah, Milosic, Planinsec (Donko, Godec, Koren, Filipic, Frelih, Cvijic, Haluzan Sagadin)

Setler: 25-14, 28-26, 25-18

Süre: 92 dakika (23, 38, 31)

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