Dominik Livakovic imzaya gidiyor!

Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfier için anlaşma sağlanan Dominik Livakovic'in İspanya'ya geliş programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hırvat file bekçisinin bugün Barcelona'ya ulaşarak transfer sürecinin son aşamalarını tamamlaması bekleniyor.
17.30'DA BARCELONA'DA OLACAK
Katalonya merkezli Sport'un haberine göre Livakovic, bugün TSİ 17.30 civarında Barcelona'daki özel uçuşlar terminaline iniş yapacak.
Katalan ekibinin yetkililerinin de 31 yaşındaki kaleciyi karşılamak ve transfer işlemlerini sürdürmek için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜ ÇARŞAMBA
Hırvat kalecinin Barcelona'ya ulaştıktan sonra ilk geceyi şehirde geçireceği, çarşamba günü ise Ciutat Esportiva Joan Gamper'da kapsamlı sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
Testlerde herhangi bir probleme rastlanmaması durumunda Livakovic'in transferinin resmiyet kazanması için kalan prosedürlere geçilecek.
SZCZESNY SONRASI İÇİN PLAN
Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sona ereceği dönemi beklemeden kaleci pozisyonu için hazırlık yapmak istediği kaydedildi.
Bu nedenle Livakovic transferinin, kulübün gelecek sezonlardaki kaleci planlamasında önemli bir adım olarak görüldüğü belirtildi.
KİRALIK MI GİDECEK, KADRODA MI KALACAK?
Transferdeki en büyük belirsizlik ise Livakovic'in kısa vadeli geleceği.
Barcelona'nın önündeki seçeneklerden biri, Hırvat kaleciyi düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak ve Szczesny'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden kadroya dahil etmek. Ancak bu konuda henüz kesin karar verilmedi.
Cadena SER'den Sique Rodriguez'in aktardığı bilgiye göre Barcelona yönetimi, Livakovic'in doğrudan takımda kalması ve sezon boyunca Hansi Flick'in kadrosunda yer alması ihtimalini de değerlendiriyor.
Hırvat kalecinin geleceğine ilişkin nihai kararın, sağlık kontrolü ve transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.
17.30'DA BARCELONA'DA OLACAK
Katalonya merkezli Sport'un haberine göre Livakovic, bugün TSİ 17.30 civarında Barcelona'daki özel uçuşlar terminaline iniş yapacak.
Katalan ekibinin yetkililerinin de 31 yaşındaki kaleciyi karşılamak ve transfer işlemlerini sürdürmek için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜ ÇARŞAMBA
Hırvat kalecinin Barcelona'ya ulaştıktan sonra ilk geceyi şehirde geçireceği, çarşamba günü ise Ciutat Esportiva Joan Gamper'da kapsamlı sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.
Testlerde herhangi bir probleme rastlanmaması durumunda Livakovic'in transferinin resmiyet kazanması için kalan prosedürlere geçilecek.
SZCZESNY SONRASI İÇİN PLAN
Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sona ereceği dönemi beklemeden kaleci pozisyonu için hazırlık yapmak istediği kaydedildi.
Bu nedenle Livakovic transferinin, kulübün gelecek sezonlardaki kaleci planlamasında önemli bir adım olarak görüldüğü belirtildi.
KİRALIK MI GİDECEK, KADRODA MI KALACAK?
Transferdeki en büyük belirsizlik ise Livakovic'in kısa vadeli geleceği.
Barcelona'nın önündeki seçeneklerden biri, Hırvat kaleciyi düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak ve Szczesny'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden kadroya dahil etmek. Ancak bu konuda henüz kesin karar verilmedi.
Cadena SER'den Sique Rodriguez'in aktardığı bilgiye göre Barcelona yönetimi, Livakovic'in doğrudan takımda kalması ve sezon boyunca Hansi Flick'in kadrosunda yer alması ihtimalini de değerlendiriyor.
Hırvat kalecinin geleceğine ilişkin nihai kararın, sağlık kontrolü ve transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.