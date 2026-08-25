Beşiktaş, kanat transferinde flaş bir gelişmeye imza attı. Siyah-beyazlıların, Bayer Leverkusen'in Hollandalı oyuncusu Ernest Poku için sanlaşma sağladığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK
Alman ekibiyle varılan mutabakata göre Poku, Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Sözleşmede yer alacak opsiyon, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek.
🇳🇱💫Sağı da var, solu da... Ernest Pokupic.twitter.com/AugUiBgpdG https://t.co/oONZEEXiMD
1+4 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın Poku ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda genç futbolcunun siyah-beyazlı kulüple uzun vadeli bir kontratı olacak.
FIORENTINA TRANSFERİNDEN SON ANDA VAZGEÇTİ
Firenze Viola'nın haberine göre Ernest Poku, Fiorentina ile anlaşmasına rağmen son anda karar değiştirerek başka bir kulübe gitmeyi tercih etti. İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen ile kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu dahil toplam 20 milyon euroyu bulan bir anlaşmaya vardığı ancak Poku'nun tercihi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.
ERNEST POKU KİMDİR?
AZ Alkmaar altyapısında yetişen Ernest Poku, geçtiğimiz sezon 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
Asıl mevkisi sağ kanat olan 22 yaşındaki oyuncu; sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hızı, dripling yeteneği ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkan Poku, Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Genç futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı'nda ise 21 kez forma giydi. Transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Alman ekibiyle varılan mutabakata göre Poku, Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Sözleşmede yer alacak opsiyon, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale gelecek.
🇳🇱💫Sağı da var, solu da... Ernest Pokupic.twitter.com/AugUiBgpdG https://t.co/oONZEEXiMD
— Sporx (@sporx) August 25, 2026Tivibu Spor'un haberine göre Gana asıllı Hollandalı oyuncunun çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
1+4 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın Poku ile 1+4 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı belirtildi. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda genç futbolcunun siyah-beyazlı kulüple uzun vadeli bir kontratı olacak.
FIORENTINA TRANSFERİNDEN SON ANDA VAZGEÇTİ
Firenze Viola'nın haberine göre Ernest Poku, Fiorentina ile anlaşmasına rağmen son anda karar değiştirerek başka bir kulübe gitmeyi tercih etti. İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen ile kiralama bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonu dahil toplam 20 milyon euroyu bulan bir anlaşmaya vardığı ancak Poku'nun tercihi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.
ERNEST POKU KİMDİR?
AZ Alkmaar altyapısında yetişen Ernest Poku, geçtiğimiz sezon 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer oldu.
Asıl mevkisi sağ kanat olan 22 yaşındaki oyuncu; sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Hızı, dripling yeteneği ve hücum hattındaki çok yönlülüğüyle öne çıkan Poku, Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Genç futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı'nda ise 21 kez forma giydi. Transferle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.