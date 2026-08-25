Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü tepkilerle karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 yaşındaki milli futbolcu, kadro dışı haberinin ardından sosyal medya hesabında tepkilerle karşılaştı.
Bu gelişme sonrasında Çağlar Söyüncü, instagram hesabını kapattı.
Geçen sezon 19 resmi maçta görev yapan ve bu karşılaşmaların 14'üne ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu sezon hiçbir maçta oynamadı.
Bu gelişme sonrasında Çağlar Söyüncü, instagram hesabını kapattı.
Geçen sezon 19 resmi maçta görev yapan ve bu karşılaşmaların 14'üne ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu sezon hiçbir maçta oynamadı.