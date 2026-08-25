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Çağlar Söyüncü tepkiler sonrası instagram'ı kapattı!

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, kendisine yönelik tepkiler sonrası instagram hesabını kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 15:09
Haber: Sporx.com
Çağlar Söyüncü tepkiler sonrası instagram'ı kapattı!
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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Çağlar Söyüncü tepkilerle karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 yaşındaki milli futbolcu, kadro dışı haberinin ardından sosyal medya hesabında tepkilerle karşılaştı.

Bu gelişme sonrasında Çağlar Söyüncü, instagram hesabını kapattı.

Geçen sezon 19 resmi maçta görev yapan ve bu karşılaşmaların 14'üne ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu sezon hiçbir maçta oynamadı.





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