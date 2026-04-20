Haber Tarihi: 20 Nisan 2026 16:07 -
Güncelleme Tarihi:
20 Nisan 2026 16:07
Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Diyanet dini günler takvimi
İslam alemi için manevi huzurun ve rahmetin zirveye çıktığı, ellerin semaya açılarak duaların edildiği o mübarek kandil gecelerinden biri daha ufukta göründü! Ramazan ayını, Kadir Gecesi'ni ve bayramları geride bıraktığımız şu günlerde, vatandaşların gözü kulağı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine çevrildi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece olarak kutlanan ve İslam dünyasında çok özel bir yere sahip olan bu manevi iklim için arama motorlarında fırtınalar kopuyor. Sabahtan bu yana "Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Mevlid Kandili hangi aya denk geliyor, ayın kaçında idrak edilecek?" sorguları kelimenin tam anlamıyla zirveyi zorluyor. İşte ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve o geceyi ihya etmek isteyenler için netleşen o tarih...
Sevdiklerine kandil mesajları göndermek için hazırlık yapan ve bu özel geceyi oruçlu, dualarla geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman araştırmalarını hızlandırdı. Peki, rahmet peygamberinin doğduğu o kutlu gece takvimlerde hangi güne işaret ediyor?
2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?Kısa, net ve manevi hazırlıklarınızı planlamanızı sağlayacak o cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecektir!Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gün, 2026 yılının yaz aylarının son günlerinde, Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde coşkuyla ve ibadetlerle karşılanacak.MEVLİD KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?Mevlid, kelime anlamı olarak "doğum zamanı, doğulan yer ve zaman" manalarına gelmektedir. İslam literatüründe ise Alemlere Rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişini ifade eder.Bu mübarek gece;İnsanlığın cehalet ve karanlıktan, aydınlığa ve merhamete kavuştuğu milat olarak kabul edilir.Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılır, Mevlid-i Şerif (Süleyman Çelebi'nin eseri) okunur.Küslerin barıştığı, yoksulların gözetildiği, bolca salavat getirilerek peygamber sevgisinin kalplerde yenilendiği eşsiz bir zaman dilimidir.
2026 YILINDA GERİYE KALAN DİNİ GÜNLER HANGİLERİ?Yılın ilk yarısındaki kandilleri ve bayramları geride bırakırken, 2026 yılının son çeyreğine doğru bizleri bekleyen diğer önemli manevi günler de takvimdeki yerini aldı. 24 Ağustos'taki Mevlid Kandili'nin ardından, yılın kapanışını manevi bir bereketle yapacağız:Yeni Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık 2026 PerşembeRegaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (İslam takvimi ile miladi takvim arasındaki kayma nedeniyle, 2026 yılının hem başında hem de sonunda olmak üzere bu yıl iki kez Regaib Kandili idrak edilmiş olacak.)
