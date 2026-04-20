Mevlid Kandili ne zaman? 2026 Diyanet dini günler takvimi

Sevdiklerine kandil mesajları göndermek için hazırlık yapan ve bu özel geceyi oruçlu, dualarla geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman araştırmalarını hızlandırdı. Peki, rahmet peygamberinin doğduğu o kutlu gece takvimlerde hangi güne işaret ediyor?

Kısa, net ve manevi hazırlıklarınızı planlamanızı sağlayacak o cevap: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Mevlid Kandili, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecektir!

Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gün, 2026 yılının yaz aylarının son günlerinde, Pazartesi gününü Salı'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde coşkuyla ve ibadetlerle karşılanacak.

Mevlid, kelime anlamı olarak "doğum zamanı, doğulan yer ve zaman" manalarına gelmektedir. İslam literatüründe ise Alemlere Rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişini ifade eder.

Bu mübarek gece;

İnsanlığın cehalet ve karanlıktan, aydınlığa ve merhamete kavuştuğu milat olarak kabul edilir.

Camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılır, Mevlid-i Şerif (Süleyman Çelebi'nin eseri) okunur.

Küslerin barıştığı, yoksulların gözetildiği, bolca salavat getirilerek peygamber sevgisinin kalplerde yenilendiği eşsiz bir zaman dilimidir.

Yılın ilk yarısındaki kandilleri ve bayramları geride bırakırken, 2026 yılının son çeyreğine doğru bizleri bekleyen diğer önemli manevi günler de takvimdeki yerini aldı. 24 Ağustos'taki Mevlid Kandili'nin ardından, yılın kapanışını manevi bir bereketle yapacağız:

Yeni Üç Ayların Başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe (İslam takvimi ile miladi takvim arasındaki kayma nedeniyle, 2026 yılının hem başında hem de sonunda olmak üzere bu yıl iki kez Regaib Kandili idrak edilmiş olacak.)