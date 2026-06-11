TRT frekans ayarları nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları canlı yayın TRT 1 frekans ayarları

Dünya Kupası maçları canlı yayını TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. TRT tarafından yapılan duyuruda, karşılaşmaların sorunsuz izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtilirken, daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı ifade edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına saatler kala TRT tarafından paylaşılan güncel frekans bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Özellikle uydu üzerinden yayın izleyen kullanıcılar, TRT 1 ve TRT Spor kanallarını şifresiz olarak kesintisiz takip edebilmek için alıcılarını güncel verilere göre ayarlıyor. Dünya Kupası boyunca Türkiye'nin maçları başta olmak üzere birçok önemli karşılaşma TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Uydu alıcısında frekans güncellemesi yapmak isteyen kullanıcıların cihazlarının kurulum veya kanal ayarları bölümüne giriş yapması gerekiyor. Buradan manuel kanal arama ekranına ulaşan izleyiciler, TRT'nin açıkladığı frekans bilgilerini girerek tarama işlemini tamamlayabiliyor. Tarama sonrasında TRT 1 ve TRT Spor kanalları güncel yayın bilgileriyle listeye ekleniyor.

TRT tarafından açıklanan güncel uydu bilgilerine göre Dünya Kupası yayınları Türksat 4A uydusu üzerinden gerçekleştirilecek. TRT 1 ve TRT Spor kanallarını izlemek isteyen kullanıcıların aşağıdaki bilgileri kullanması gerekiyor:

TRT'nin açıklamasında, daha önce Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri veya diğer uluslararası spor organizasyonları için aynı frekans ayarlarını kullanan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek olmadığı vurgulandı. Güncel ayarlara sahip cihazlar, Dünya Kupası yayınlarını doğrudan almaya devam edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran TRT, turnuvadaki karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak. A Milli Futbol Takımı'nın grup maçları başta olmak üzere turnuvanın önemli mücadeleleri de TRT ekranlarında canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.