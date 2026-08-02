Tottenham, Osimhen için devrede!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e İngiltere'den bir talip daha çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BBC'nin haberine göre; sarı-kırmızılıların asla yollarını ayırmak istemediği Nijeryalı forveti, Manchester United'ın ardından bu sezon şimdiden harcadığı 267 milyon Euro bonservis bedeliyle dikkat çeken Tottenham, listesine aldı.
RAFAEL LEAO'YU DA İSTİYORLAR
İngiliz ekibinin ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Rafael Leao ile ilgilendiği de belirtildi.
Galatasaray'da iki sezonda sergilediği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, 74 maçta 59 gol attı ve 16 asist yaptı.
RAFAEL LEAO'YU DA İSTİYORLAR
İngiliz ekibinin ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Rafael Leao ile ilgilendiği de belirtildi.
Galatasaray'da iki sezonda sergilediği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, 74 maçta 59 gol attı ve 16 asist yaptı.