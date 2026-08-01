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18 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı, Almanya'ya mağlup oldu

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Almanya'ya 45-23 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
18 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı, Almanya'ya mağlup oldu
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 45-23 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda Almanya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk devresini 22-10 geride tamamlayan milliler, sahadan 45-23 mağlup ayrıldı.

Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleye Grup 1'de sırlama turu ile devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, grupta 3 Ağustos Pazartesi günü İsveç ve 4 Ağustos Salı günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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