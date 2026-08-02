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Inter, Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro istedi!

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladığı, İtalyan ekibinin 20 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Ağustos 2026 10:00
Haber: Sabah
Inter, Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro istedi!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gündeme gelen son isim Hakan Çalhanoğlu oldu.

Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcunun transferi için Inter ile temasa geçtiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla INTER KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇTI

Fenerbahçe yönetimi, Rafael Leao transferi için gidilen Milano'da Hakan Çalhanoğlu konusunda da Inter ile bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan ekibinin, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetimin transferi 15 milyon euro seviyesinde tamamlamayı planladığı belirtildi. Taraflar arasındaki bonservis pazarlığının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Öte yandan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme yaptığı ve milli futbolcunun sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı da iddialar arasında yer aldı.

YERLİ ROTASYONUNDA ÖNEMLİ ROL

Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunda önemli bir rol üstlenebileceği ifade edildi. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde milli futbolcuya ikinci kaptanlık görevinin verilmesinin planlandığı öne sürüldü.



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