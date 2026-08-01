Gaziantep FK, Mustafa Hekimoğlu'nu istiyor

Gaziantep FK, Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlılar, 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş'la temas kurdu.
BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR
Beşiktaş cephesi ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR
Beşiktaş cephesi ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.