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Lens-Villarreal
21:00

Gaziantep FK, Mustafa Hekimoğlu'nu istiyor

Gaziantep FK, Mustafa Erhan Hekimoğlu transferi için Beşiktaş'la temas kurdu. Beşiktaş, 19 yaşındaki genç futbolcunun kiralık ayrılmasına sıcak bakıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 17:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, Mustafa Hekimoğlu'nu istiyor
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Gaziantep FK, Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlılar, 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş'la temas kurdu.

BEŞİKTAŞ SICAK BAKIYOR

Beşiktaş cephesi ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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