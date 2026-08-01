Beşiktaş, David DeJulius'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında David DeJulius'u renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, ABD'li oyun kurucuyla sözleşme imzalandığını resmî açıklamayla duyurdu.
"SÖZLEŞME İMZALANDI"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı."
David DeJulius, son olarak İspanya temsilcisi Murcia'nın formasını giydi. ABD'li oyun kurucu, geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.
"SÖZLEŞME İMZALANDI"
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı."
David DeJulius, son olarak İspanya temsilcisi Murcia'nın formasını giydi. ABD'li oyun kurucu, geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.