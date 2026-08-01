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Beşiktaş, David DeJulius'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı. Son olarak Murcia forması giyen DeJulius, geçen sezon 17,7 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Ağustos 2026 12:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş, David DeJulius'u kadrosuna kattı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında David DeJulius'u renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, ABD'li oyun kurucuyla sözleşme imzalandığını resmî açıklamayla duyurdu.

"SÖZLEŞME İMZALANDI"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı."

David DeJulius, son olarak İspanya temsilcisi Murcia'nın formasını giydi. ABD'li oyun kurucu, geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.

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