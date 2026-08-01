Galatasaray'da mecburen Can Uzun!

Transferi ağustos ayına bırakan Galatasaray, en az 3 takviye yapacak. 10 numara ve yedek santrfor kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, fırsat hamlesi olarak da sol açık, 8 numara ve stoper bakıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Victor Nelsson'u satmaya, Elias Jelert'i kiralamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda 9+2 yabancısı bulunuyor. Kontenjan dışında tek hamle yapma şansı kalan Galatasaray, bu yüzden önceliğini milli yıldız Can Uzun'a verdi.
ŞARTLAR ZORLANACAK
10 numara dışında sol açık ve forvette görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu için bir kez daha Frankfurt'un kapısı çalınacak. 30 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi yeterli bulunmayan sarı-kırmızılılar, şartlarını biraz daha zorlayacak.
Can Uzun transfer edilirse, Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Tijjani Reijnders gibi dünya yıldızları için masaya oturulacak.
SEZON PERFORMANSI
Eintract Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.
ŞARTLAR ZORLANACAK
10 numara dışında sol açık ve forvette görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu için bir kez daha Frankfurt'un kapısı çalınacak. 30 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifi yeterli bulunmayan sarı-kırmızılılar, şartlarını biraz daha zorlayacak.
Can Uzun transfer edilirse, Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Tijjani Reijnders gibi dünya yıldızları için masaya oturulacak.
SEZON PERFORMANSI
Eintract Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.