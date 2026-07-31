Bayer Leverkusen'de Grimaldo'nun yerine Miguel Gutierrez

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Napoli forması giyen Miguel Gutierrez'i kadrosuna katmak için resmi adımı attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Leverkusen, İspanyol sol bek için Napoli'ye resmi teklifini iletti. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda son kararın İtalyan ekibine ait olduğu belirtildi.
Haberde, Bayer Leverkusen'in takımdan ayrılan Alejandro Grimaldo'nun yerini Miguel Gutierrez ile doldurmayı hedeflediği ifade edildi.
Haberde, Bayer Leverkusen'in takımdan ayrılan Alejandro Grimaldo'nun yerini Miguel Gutierrez ile doldurmayı hedeflediği ifade edildi.