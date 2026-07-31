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Bayer Leverkusen'de Grimaldo'nun yerine Miguel Gutierrez

Bayer Leverkusen, Napoli forması giyen sol bek Miguel Gutierrez için resmi teklifini sundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'de Grimaldo'nun yerine Miguel Gutierrez
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Napoli forması giyen Miguel Gutierrez'i kadrosuna katmak için resmi adımı attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Leverkusen, İspanyol sol bek için Napoli'ye resmi teklifini iletti. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda son kararın İtalyan ekibine ait olduğu belirtildi.

Haberde, Bayer Leverkusen'in takımdan ayrılan Alejandro Grimaldo'nun yerini Miguel Gutierrez ile doldurmayı hedeflediği ifade edildi.

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