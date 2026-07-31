31 Temmuz
Club Brugge-Union St.Gilloise
21:30
31 Temmuz
LASK-Grazer AK
20:30
31 Temmuz
Wisla Plock-Widzew Lodz
19:00
31 Temmuz
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
21:30
31 Temmuz
Elche-Cordoba
11:30
31 Temmuz
FC Köln-Hertha Berlin
13:00
31 Temmuz
Freiburg-Greuther Fürth
15:00
31 Temmuz
AS Monaco-Cercle Brugge
18:00
31 Temmuz
Wolfsburg-Telstar
18:00
31 Temmuz
Toulouse-Real Sociedad
20:00
31 Temmuz
NEC Nijmegen-Sevilla
20:00
31 Temmuz
Birmingham City-Barcelona
21:45
31 Temmuz
Sporting CP-N. Forest
21:45

"Celtics, Brown karşılığında Warriors'tan 4 ilk tur hakkı istedi" iddiası

Boston Celtics, ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre haziran ayındaki NBA Draftı öncesinde Golden State Warriors ile temasa geçerek Brown karşılığında bu yılki 11. sıra seçimi dahil dört ilk tur draft hakkı ve ayrıca bir ilk tur seçim takası talep etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 13:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
'Celtics, Brown karşılığında Warriors'tan 4 ilk tur hakkı istedi' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Jaylen Brown'ın bu sezon Stephen Curry ile aynı takımda forma giymesi an meselesi olabilirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Boston Celtics, haziran ayındaki NBA Draftı öncesinde Golden State Warriors ile temasa geçerek Brown karşılığında bu yılki 11. sıra seçimi dahil dört ilk tur draft hakkı ve ayrıca bir ilk tur seçim takası talep etti.

Habere göre Celtics, bu draft haklarını Milwaukee Bucks ile olası bir Giannis Antetokounmpo takasında kullanmayı planlıyordu.

Golden State yönetimi ise bu teklifi reddetti ve taraflar, 2024 Finalleri MVP'si Brown için bir daha masaya oturmadı.

Warriors koçu Steve Kerr, genel menajer Mike Dunleavy Jr. ve kulüp sahibi Joe Lacob'un, kısa vadeli başarı uğruna takımın geleceğini riske atmama konusunda ortak görüşte oldukları belirtildi.

Dunleavy, Slater'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzleyeceğimiz yol kazanmak. Bu hiçbir zaman değişmez."

Warriors, ilk turdaki draft hakkını ise Michigan çıkışlı Yaxel Lendeborg için kullandı. 2.06 metrelik forvet, Yaz Ligi'nde maç başına 14.8 sayı, 6.8 ribaund, 4 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalayarak Summer League MVP ödülünün sahibi olmuştu.

Öte yandan Celtics daha sonra Brown'ı Philadelphia 76ers'a Paul George, iki ilk tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.