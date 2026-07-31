'Celtics, Brown karşılığında Warriors'tan 4 ilk tur hakkı istedi' iddiası

Jaylen Brown'ın bu sezon Stephen Curry ile aynı takımda forma giymesi an meselesi olabilirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Boston Celtics, haziran ayındaki NBA Draftı öncesinde Golden State Warriors ile temasa geçerek Brown karşılığında bu yılki 11. sıra seçimi dahil dört ilk tur draft hakkı ve ayrıca bir ilk tur seçim takası talep etti.
Habere göre Celtics, bu draft haklarını Milwaukee Bucks ile olası bir Giannis Antetokounmpo takasında kullanmayı planlıyordu.
Golden State yönetimi ise bu teklifi reddetti ve taraflar, 2024 Finalleri MVP'si Brown için bir daha masaya oturmadı.
Warriors koçu Steve Kerr, genel menajer Mike Dunleavy Jr. ve kulüp sahibi Joe Lacob'un, kısa vadeli başarı uğruna takımın geleceğini riske atmama konusunda ortak görüşte oldukları belirtildi.
Dunleavy, Slater'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzleyeceğimiz yol kazanmak. Bu hiçbir zaman değişmez."
Warriors, ilk turdaki draft hakkını ise Michigan çıkışlı Yaxel Lendeborg için kullandı. 2.06 metrelik forvet, Yaz Ligi'nde maç başına 14.8 sayı, 6.8 ribaund, 4 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalayarak Summer League MVP ödülünün sahibi olmuştu.
Öte yandan Celtics daha sonra Brown'ı Philadelphia 76ers'a Paul George, iki ilk tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmişti.
Habere göre Celtics, bu draft haklarını Milwaukee Bucks ile olası bir Giannis Antetokounmpo takasında kullanmayı planlıyordu.
Golden State yönetimi ise bu teklifi reddetti ve taraflar, 2024 Finalleri MVP'si Brown için bir daha masaya oturmadı.
Warriors koçu Steve Kerr, genel menajer Mike Dunleavy Jr. ve kulüp sahibi Joe Lacob'un, kısa vadeli başarı uğruna takımın geleceğini riske atmama konusunda ortak görüşte oldukları belirtildi.
Dunleavy, Slater'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzleyeceğimiz yol kazanmak. Bu hiçbir zaman değişmez."
Warriors, ilk turdaki draft hakkını ise Michigan çıkışlı Yaxel Lendeborg için kullandı. 2.06 metrelik forvet, Yaz Ligi'nde maç başına 14.8 sayı, 6.8 ribaund, 4 asist ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalayarak Summer League MVP ödülünün sahibi olmuştu.
Öte yandan Celtics daha sonra Brown'ı Philadelphia 76ers'a Paul George, iki ilk tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etmişti.