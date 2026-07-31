Trabzonspor ile Fulham, Nwaiwu için anlaşamadı

Trabzonspor'un genç savunmacısı Chibuike Nwaiwu için Fulham ile yürütülen transfer görüşmelerinde belirsizlik sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin oyuncu tarafıyla önemli mesafe katettiği ancak bordo-mavili kulüple bonservis bedeli ve ödeme şartlarında henüz ortak noktaya ulaşamadığı belirtildi.
PAZARLIKLAR UZADI
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ancak transfer sürecinin beklenenden daha uzun sürdüğü aktarıldı.
Trabzonspor yönetiminin, genç savunmacıyı belirlediği mali koşulların altında göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
FULHAM ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham, farklı stoperleri de transfer listesine aldı.
Premier Lig ekibinin Trabzonspor ile anlaşma sağlayamaması hâlinde Nwaiwu transferinden vazgeçerek alternatif isimlerden birine yönelebileceği öne sürüldü.
TAKIMDA KALIRSA MAAŞI ARTIRILABİLİR
Haber61'in haberine göre Nwaiwu'nun Trabzonspor'da kalması durumunda oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılması gündeme gelebilir.
Teknik heyetin genç savunmacının kadroda tutulmasına olumlu yaklaştığı ancak transfer görüşmelerinin ardından oyuncunun yeniden motive edilmesi gerektiğini düşündüğü belirtildi.
ALTERNATİF STOPER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Trabzonspor yönetiminin, Fulham ile pazarlıklarını sürdürürken Nwaiwu'nun olası ayrılığına karşı alternatif stoper adayları üzerinde de çalışmalar yaptığı aktarıldı.
PAZARLIKLAR UZADI
İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ancak transfer sürecinin beklenenden daha uzun sürdüğü aktarıldı.
Trabzonspor yönetiminin, genç savunmacıyı belirlediği mali koşulların altında göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.
FULHAM ALTERNATİFLERE YÖNELDİ
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham, farklı stoperleri de transfer listesine aldı.
Premier Lig ekibinin Trabzonspor ile anlaşma sağlayamaması hâlinde Nwaiwu transferinden vazgeçerek alternatif isimlerden birine yönelebileceği öne sürüldü.
TAKIMDA KALIRSA MAAŞI ARTIRILABİLİR
Haber61'in haberine göre Nwaiwu'nun Trabzonspor'da kalması durumunda oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılması gündeme gelebilir.
Teknik heyetin genç savunmacının kadroda tutulmasına olumlu yaklaştığı ancak transfer görüşmelerinin ardından oyuncunun yeniden motive edilmesi gerektiğini düşündüğü belirtildi.
ALTERNATİF STOPER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Trabzonspor yönetiminin, Fulham ile pazarlıklarını sürdürürken Nwaiwu'nun olası ayrılığına karşı alternatif stoper adayları üzerinde de çalışmalar yaptığı aktarıldı.