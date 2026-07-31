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Acun Ilıcalı: "Real Madrid'de bol şans"

İspanyol basınında Carlos Espi'nin Hull City'ye transfer olmaktan vazgeçerek Real Madrid'in yolunu tuttuğu öne sürüldü. Turuncu-siyahlıların sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı ise iddiayı kesin bir dille yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler
Acun Ilıcalı: 'Real Madrid'de bol şans'
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İspanya'da Carlos Espi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer haberi gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AS Gazetesi, genç futbolcunun Hull City'ye imza atmaya hazırlandığını ancak Real Madrid'in devreye girdiğini öğrenmesinin ardından İngiliz ekibiyle yürüttüğü süreci durdurduğunu yazdı.

Haberde, Real Madrid'in Espi için Levante'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği ileri sürüldü.

ACUN ILICALI'DAN YALANLAMA

İspanyol basınında yer alan iddiaların ardından Hull City Başkanı Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

Hull City'nin oyuncu için herhangi bir teklifte bulunmadığını belirten Ilıcalı, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, kulübümüz Hull City hakkında yalan haber yapılmadan da yeterince büyük. Biz hiçbir teklifte bulunmadık. Espi'ye Real Madrid'de bol şans!"

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