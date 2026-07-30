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Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano itirafı!

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Midtjylland maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tiago Djalo'dan Vincenzo Italiano itirafı!
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Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Tiago Djalo, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"MAÇIN BAŞINI DAHA İYİ KONTROL ETMELİYDİK" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ilk dakikalarında hatalar yaptıklarını ifade eden Portekizli stoper, "Çok iyi bir sonuç aldık bence. Maçın ilk yarısındaki ilk 10 dakikada çok hata yaptık ve rakibimize umut verdik. Maçın başını daha iyi kontrol etmeliydik. Sonrasında goller bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"GELİŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın fiziksel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Djalo, gelişim için zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek,"Zor maçlar oynuyoruz ama fizik olarak gayet iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Gelişmemiz gereken yönler var ve gelişeceğiz. Gelişmek için zamana ihtiyacımız var. Galip geldik, mutluyuz. Dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız. Mutluyuz, kazandık." ifadelerini kullandı.

VINCENZO ITALIANO İÇİN AÇIKLAMA

Teknik direktörle takım arasındaki ilişkinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Djalo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var, tüm takımla öyle. Bize yardım etmek istiyor. Maçlarda çok iyi bir enerjisi var. Bu da bize pozitif yansıyor. Hocamızın istediği gibi her maç hazır olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça çalışıp hazır olacağız."

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