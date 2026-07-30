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Galatasaray'ın istediği Abline Monaco'da!

Galatasaray'la adı anılan Matthis Abline, 25+5 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 13:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın istediği Abline Monaco'da!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Matthis Abline'ın yeni adresi Monaco oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Monaco, Nantes forması giyen 23 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Abline ile Haziran 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

25+5 MİLYON EURO

Monaco'nun bu transfer için Nantes'a 25 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro'ya kadar bonus ödemesi yapacağı belirtildi.

G.SARAY'IN DA TEKLİF YAPACAĞI BELİRTİLMİŞTİ

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Fransız oyuncu için Galatasaray'ın da 25 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilmişti. Transferde daha sonra araya giren Monaco, genç yıldızı renklerine resmen bağladı.

43 GOL- 18 ASİST

Fransız oyuncu, 2024 yazında 10 milyon Euro karşılığında Nantes'a transfer olmuştu. Abline, Nantes formasıyla 94 karşılaşmada 24 gol ve 10 asist üretti. Toplam kulüp kariyerinde 173 maçta görev alan genç santrfor, 43 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.  

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