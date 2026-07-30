Galatasaray'ın istediği Abline Monaco'da!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Matthis Abline'ın yeni adresi Monaco oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Monaco, Nantes forması giyen 23 yaşındaki Fransız santrforu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, Abline ile Haziran 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
25+5 MİLYON EURO
Monaco'nun bu transfer için Nantes'a 25 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro'ya kadar bonus ödemesi yapacağı belirtildi.
G.SARAY'IN DA TEKLİF YAPACAĞI BELİRTİLMİŞTİ
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Fransız oyuncu için Galatasaray'ın da 25 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilmişti. Transferde daha sonra araya giren Monaco, genç yıldızı renklerine resmen bağladı.
43 GOL- 18 ASİST
Fransız oyuncu, 2024 yazında 10 milyon Euro karşılığında Nantes'a transfer olmuştu. Abline, Nantes formasıyla 94 karşılaşmada 24 gol ve 10 asist üretti. Toplam kulüp kariyerinde 173 maçta görev alan genç santrfor, 43 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.
25+5 MİLYON EURO
Monaco'nun bu transfer için Nantes'a 25 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 5 milyon Euro'ya kadar bonus ödemesi yapacağı belirtildi.
G.SARAY'IN DA TEKLİF YAPACAĞI BELİRTİLMİŞTİ
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Fransız oyuncu için Galatasaray'ın da 25 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtilmişti. Transferde daha sonra araya giren Monaco, genç yıldızı renklerine resmen bağladı.
43 GOL- 18 ASİST
Fransız oyuncu, 2024 yazında 10 milyon Euro karşılığında Nantes'a transfer olmuştu. Abline, Nantes formasıyla 94 karşılaşmada 24 gol ve 10 asist üretti. Toplam kulüp kariyerinde 173 maçta görev alan genç santrfor, 43 gol ve 18 asistlik katkı sağladı.