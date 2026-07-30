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Fenerbahçe'nin istediği isme Fulham'dan 70 milyon euro: Gonzalo Garcia

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gonzalo Garcia için Fulham'dan flaş bir hamle geldi. İngiliz ekibinin, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin istediği isme Fulham'dan 70 milyon euro: Gonzalo Garcia
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Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Gonzalo Garcia'nın transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Premier Lig ekibi Fulham'ın, Real Madrid ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REAL MADRID İLE ANLAŞMA

COPE'in haberine göre Fulham, Gonzalo Garcia'nın transferi için Real Madrid ile 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlandığı aktarıldı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de Gonzalo Garcia ile ilgilendiği ve genç golcüyü yakından takip ettiği öne sürülmüştü. Ancak son iddiaya göre Fulham, Real Madrid ile anlaşma sağlayarak transferde önemli bir avantaj elde etti.

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