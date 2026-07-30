LeBron James'in yüz yüze görüştüğü tek takım Cavaliers oldu

Philadelphia 76ers yıldızı LeBron James'in son serbest oyuncu döneminde yüz yüze görüştüğü tek NBA organizasyonunun Cleveland Cavaliers olduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre James, temmuz ayının başında Ohio eyaletinin Akron kentindeki evinde Cavaliers Basketbol Operasyonları Başkanı Koby Altman, Genel Menajer Yardımcısı Brandon Weems ve İş Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Grant Gilbert ile bir araya geldi.
41 yaşındaki yıldız oyuncu, serbest oyuncu döneminin sonunda Philadelphia 76ers ile iki yıl ve 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalarken, yeni taraftar kitlesine enerji katacağı için heyecan duyduğunu ifade etmişti. Golden State Warriors, Miami Heat ve Cavaliers da James'i kadrosuna katma konusunda en güçlü adaylar arasında gösteriliyordu.
Habere göre James ile Cavaliers yönetimi, yıldız oyuncunun basketbol mirasını ve Cleveland'daki üçüncü döneminin nasıl şekillenebileceğini masaya yatırdı.
NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James, 2003 NBA Draftı'nda Cavaliers tarafından birinci sıradan seçilmiş, yedi sezon Cleveland forması giydikten sonra serbest oyuncu olarak Miami Heat'e transfer olmuştu.
2014-15 sezonu öncesinde Cavaliers'a geri dönen James, kulübün tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti. Tecrübeli yıldız, 2018 yılında ise Los Angeles Lakers'a imza attı.
James, rekor kırdığı 23 sezonluk NBA kariyerinin 11 yılını Cavaliers formasıyla geçirerek en uzun süre aynı takımda oynadığı dönemi Cleveland'da yaşadı.
41 yaşındaki yıldız oyuncu, serbest oyuncu döneminin sonunda Philadelphia 76ers ile iki yıl ve 8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalarken, yeni taraftar kitlesine enerji katacağı için heyecan duyduğunu ifade etmişti. Golden State Warriors, Miami Heat ve Cavaliers da James'i kadrosuna katma konusunda en güçlü adaylar arasında gösteriliyordu.
Habere göre James ile Cavaliers yönetimi, yıldız oyuncunun basketbol mirasını ve Cleveland'daki üçüncü döneminin nasıl şekillenebileceğini masaya yatırdı.
NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James, 2003 NBA Draftı'nda Cavaliers tarafından birinci sıradan seçilmiş, yedi sezon Cleveland forması giydikten sonra serbest oyuncu olarak Miami Heat'e transfer olmuştu.
2014-15 sezonu öncesinde Cavaliers'a geri dönen James, kulübün tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti. Tecrübeli yıldız, 2018 yılında ise Los Angeles Lakers'a imza attı.
James, rekor kırdığı 23 sezonluk NBA kariyerinin 11 yılını Cavaliers formasıyla geçirerek en uzun süre aynı takımda oynadığı dönemi Cleveland'da yaşadı.