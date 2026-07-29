Fenerbahçe, Polonya'da turu kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaştı. Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Brezilyalı yıldız, ilk maçta da Fenerbahçe'nin tek golünü atmıştı.
Kerem Aktürkoğlu ile 2. gole çok yaklaşan Fenerbahçe, pozisyonun dönüşünde Gornik Zabrze'nin skoru eşitlemesine engel olamadı. Michal Sacek, 45+10. dakikada skora dengeyi getirdi.
1-1 TURA YETTİ
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eşleşmenin ilk ayağına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Zabrze Arena'daki müsabakada ilk mücadelede 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Marco Asensio'ya ilk 11'de forma verdi.
Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü yine Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Matteo Guendouzi'nin yanına Fred Rodrigues'i çeken 65 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Mert Müldür, Levent Mercan, Anthony Musaba, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
ASENSIO İLK 11'DE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio'yu ilk 11'de değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, ilk maçta hazır olmadığı gerekçesiyle İspanyol yıldızı yedek soyundurmuştu.
Marco Asensio ilk yarıda forma giydikten sonra ikinci yarıda yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
SAVUNMADA TERCİH NATHAN AKE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, rövanş maçında ilk 11'de şans buldu.
İlk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, son günlerde takımla çalışmalara başlamıştı.
İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle riske edilmemesi beklenen Ake'ye ilk 11'de görev verdi.
GREENWOOD, İKİNCİ 45'TE OYNADI
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, Gornik Zabrze deplasmanında da yedek soyundu. Eşleşmenin ilk ayağında son bölümde oyuna dahil olan Greenwood, rövanşta da yedekler arasında yer aldı.
Greenwood, 46. dakikada İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 2 oyuncusundan yaralanamadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği maç kadrosunda bulunan ancak sakatlıkları nedeniyle deplasmana getirilmeyen Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif, müsabakada yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde top üstten auta gitti.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1.
23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Janza'nın şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada Kerem Aktükroğlu'nun ortasına altıpasta iyi yükselen Skriniar'ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+4. dakikada ceza yayının üstünden Prekop'un plase vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı kornerde Talisca'nın altıpasta kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in pasında penaltı noktasında kaleye sırtı dönük durumda topla buluşan Talisca, uygun durumdaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'in kontrol ettikten sonra tekrar Talisca'ya pasına Brezilyalı oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.
65. dakikada ceza sahası dışından Khlan'ın şutunda direk dibinde Mert Günok, topu kornere çeldi.
73. dakikada Talisca ile yaptığı verkaçta penaltı noktası civarında topla buluşan İsmail Yüksek'in karşı karşıya durumda şutunda kaleci, topu kornere gönderdi.
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek (Dk. 81 Durdov), Dietz (Dk. 63 Khlan), Urbanski, Ikia Dimi (Dk. 72 Federico), Ismaheel, Prekop (Dk. 63 Liseth)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 88 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Greenwood), Asensio (Dk. 46 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Musaba), Talisca (Dk. 80 Oğuz Aydın)
Goller: Dk. 12 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 45+10 Sacek (Gornik Zabrze)
Sarı kartlar: Dk. 14 Sadilek, Dk. 66 Janicki, Dk. 70 Josema (Gornik Zabrze), Dk. 41 Oosterwolde, Dk. 85 Semedo, Dk. 90+1 Greenwood, Dk. 90+2 Fred, Dk. 90+3 Guendouzi (Fenerbahçe)
Kerem Aktürkoğlu ile 2. gole çok yaklaşan Fenerbahçe, pozisyonun dönüşünde Gornik Zabrze'nin skoru eşitlemesine engel olamadı. Michal Sacek, 45+10. dakikada skora dengeyi getirdi.
1-1 TURA YETTİ
İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdırdı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ STURM GRAZ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti.
İSMAİL KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eşleşmenin ilk ayağına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Zabrze Arena'daki müsabakada ilk mücadelede 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Marco Asensio'ya ilk 11'de forma verdi.
Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü yine Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Matteo Guendouzi'nin yanına Fred Rodrigues'i çeken 65 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattını İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan kurdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise yine Anderson Talisca yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Mert Müldür, Levent Mercan, Anthony Musaba, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.
ASENSIO İLK 11'DE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio'yu ilk 11'de değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, ilk maçta hazır olmadığı gerekçesiyle İspanyol yıldızı yedek soyundurmuştu.
Marco Asensio ilk yarıda forma giydikten sonra ikinci yarıda yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
SAVUNMADA TERCİH NATHAN AKE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Ake, rövanş maçında ilk 11'de şans buldu.
İlk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, son günlerde takımla çalışmalara başlamıştı.
İsmail Kartal, sakatlığı nedeniyle riske edilmemesi beklenen Ake'ye ilk 11'de görev verdi.
GREENWOOD, İKİNCİ 45'TE OYNADI
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, Gornik Zabrze deplasmanında da yedek soyundu. Eşleşmenin ilk ayağında son bölümde oyuna dahil olan Greenwood, rövanşta da yedekler arasında yer aldı.
Greenwood, 46. dakikada İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 2 oyuncusundan yaralanamadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği maç kadrosunda bulunan ancak sakatlıkları nedeniyle deplasmana getirilmeyen Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif, müsabakada yer almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde top üstten auta gitti.
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 8. dakikada kullanılan kornerde Milan Skriniar yerde kalınca hakem VAR'daki inceleme sonrasında 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 0-1.
23. dakikada orta sahada topu rakibinden kapan Fred, meşin yuvarlağı bekletmeden Kerem ile buluşturdu. Kerem topu sürdükten sonra rakip yarı sahanın ortalarında Fred'e tekrar aktardı. İrfan Can Kahveci, Fred'in pasını bekletmeden soldan hareketlenen Talisca'ya verdi. Ceza sahası içine soldan topla giren Talisca, arkasından bindiren Asensio'yu gördü. İspanyol futbolcunun sıfırdan ortasına altı pasta Fred'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kazanılan serbest vuruşta Janza'nın şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
44. dakikada Kerem Aktükroğlu'nun ortasına altıpasta iyi yükselen Skriniar'ın müsait durumda kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+4. dakikada ceza yayının üstünden Prekop'un plase vuruşunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
45+10. dakikada Gornik Zabrze beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Michal Sacek'in yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı kornerde Talisca'nın altıpasta kafa vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.
62. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in pasında penaltı noktasında kaleye sırtı dönük durumda topla buluşan Talisca, uygun durumdaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem'in kontrol ettikten sonra tekrar Talisca'ya pasına Brezilyalı oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.
65. dakikada ceza sahası dışından Khlan'ın şutunda direk dibinde Mert Günok, topu kornere çeldi.
73. dakikada Talisca ile yaptığı verkaçta penaltı noktası civarında topla buluşan İsmail Yüksek'in karşı karşıya durumda şutunda kaleci, topu kornere gönderdi.
Stat: Zabrze Arena
Hakemler: Lothar D'hondt, Romain Devillers, Nico Claes (Belçika)
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek (Dk. 81 Durdov), Dietz (Dk. 63 Khlan), Urbanski, Ikia Dimi (Dk. 72 Federico), Ismaheel, Prekop (Dk. 63 Liseth)
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo (Dk. 88 Mert Müldür), Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Greenwood), Asensio (Dk. 46 İsmail Yüksek), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Musaba), Talisca (Dk. 80 Oğuz Aydın)
Goller: Dk. 12 Talisca (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 45+10 Sacek (Gornik Zabrze)
Sarı kartlar: Dk. 14 Sadilek, Dk. 66 Janicki, Dk. 70 Josema (Gornik Zabrze), Dk. 41 Oosterwolde, Dk. 85 Semedo, Dk. 90+1 Greenwood, Dk. 90+2 Fred, Dk. 90+3 Guendouzi (Fenerbahçe)